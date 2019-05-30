成功男人的背後！台語音樂劇「女人心」探女性辛酸史　台南、高雄接棒登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台語音樂劇場「女人心」由金曲歌王桑布伊領銜主唱，演員王建復、方馨等人主演，一同訴說台灣的歷史以及兒女情長故事，將於8/3-4日將在台南文化中心首演，接著前往高雄演出。

台語音樂劇場「女人心」由金曲歌王桑布伊、黃文星演唱；電視演員方馨、王建復、蘇晏霈、劇場才子吳定謙主演。

此次編劇由入圍電視金鐘獎迷你劇集類最佳編劇的林孟寰出任，他認為，在許多家族的歷史中，寫盡了男人的豐功偉業，卻不見女性的身影，此劇將跨越三段時空，說一個家族的女人心事。

林孟寰表示，女人如同水一般，涓滴匯聚成河，推著時代裡的男人們前進，自己卻消逝得無影無蹤。而此劇想說的就是這條河的故事。

林孟寰透露，故事跨越清朝、日治、現代三個時空背景，藉由女性在家族中的各種角色訴說時代變遷。觀眾將看見時光的河如何在女性身上縮影，醞釀出一個家族的流轉變遷。

林孟寰說明，這些人事物與我們有著密切的關係，因此《女人心》選擇以台語及經典歌曲去詮釋，並選擇從中南部出發，以台南作為首演的地方。

此次，邀請兩位金曲歌王桑布伊和黃文星，分別演唱台南場次和高雄場次，試圖製作出兩個不同風格的版本呈現給觀眾。

桑布伊和黃文星都為首次參與音樂劇場演出，心情相當興奮。這也是桑布伊第一次公開演唱台語歌曲，他說「這故事讓他想到土地，土地上的人事物都在變遷，但土地不會改變，他會用一種愛和包容的心態去演繹這個作品。」

「女人心」將於8月3、4日將在台南文化中心首演，之後於8月9、10日在高雄大東文化藝術中心演出，票券6月2日將在兩廳院售票系統正式啟售。



王建復（右）、蘇晏霈（左）宣傳劇照（圖/官方）