全球盜獵趨緩 國外研究：野生動物存續危機仍未解除

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)隨著全球動保意識抬頭，許多野生動物獲得一線生機，尤其是在象牙買賣的部分更有下降的趨勢，使得盜獵問題逐漸降低，然而這現象是否能持續，國外科學家持保留態度。

法國新聞廣播電台(Franceinfo)引述法新社的報導，由英國約克大學(University of York)領導的研究發現，20世紀初期尚有百萬頭大型哺乳類，亦就是大象生活在非洲大陸上。據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation, IUCN)統計，2016年尚有至少41萬5,000頭非洲象，卻因人類奪取象牙，造成象群數量在10年間減少了11萬1,000頭。

科學家在21日的《自然通訊 (Nature Communications)》寫道，大象在上述這段期間，從2011年的10%死亡高峰逐步下降到2017年的4%左右。對主要作者Colin Beale來說，4%對物種的存續而言，仍舊太高。雖然在紅色名錄中，非洲象被列為「易危物種」，但仍有可能從非洲大陸完全滅絕，只因「每年有10到1萬5,000頭動物因其彎月白牙而遭到殺害。」

另一位作者，聯合國環境署(United Nations Environment Program, UNEP)的Julian Blanc則認為，「大象並沒有立即面臨與盜獵有關的滅絕危險」，而是觀察到該物種對農田的衝擊問題。他進一步告訴法新社，有些物種可能會消失，有些卻得以存續，以南非為例，其庇護多數厚皮動物，有些族群數100年來都在持續增長中。又或者剛解除禁獵大象的波札那(Botswana)，其數量自1970年開始就以約10倍在增長。

專家解釋，大象是全球最具象徵性的動物之一。對於觀光尤為重要，對於森林與沙漠更是關鍵，因為牠們會傳播種籽、也是保育該物種的好處。科學家也指出獵殺這些大象的主要因素，分別是貧窮迫使人們非法獵殺、貪腐和亞洲國家對象牙的需求，中國尤然。

雖然中國已在2018年禁止境內所有的象牙買賣，此舉也確實降低了國內市場的需求，但Beale則擔心，目前減少的現象有可能只是暫時性的。聯合國環境署表示，為了確保野生大象及其他物種的存續，唯有嚴格落實與執行相關規範，及社區實際參與行動才有其成效。因為，只要需求存在一天，就一定有人想辦法滿足。