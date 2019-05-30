釜山藝博會齊聚國際畫廊　郭彥甫現場創作「行李箱」吸睛

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）藝時代畫廊獲邀至2019釜山藝術博覽會參展，將呈現台灣3位藝術家作品，其中，郭彥甫「行李箱」系列作品也名列其中，此外，他更將於5/31現場創作，和大家面對面交流，展覽將自明（31）日起展至6/2。

韓國上半年度知名的藝術盛事「釜山藝術博覽會」（Art Busan 2019）力邀國際畫廊及藝術空間，呈現當代以及經典的藝術作品，這次包含紐約、首爾、台北等各大城市畫廊都將前往展出。

台中藝時代畫廊將呈現從藝人轉行當藝術家的郭彥甫、現代水墨藝術家陳正隆、新生代郭雅倢的作品，其中，從「行李箱」看人性打開知名度的郭彥甫，將帶來第三部系列作品，包含5件新作以及2件舊作。

郭彥甫於臉書上發文表示，自己繼續在探索人性，作品是一股自己對自己觀看反思的人性，並試著「讓風景停下來感覺它在動，讓靜物動起來感覺它停了」。

郭彥甫說明，他捕捉生活中的小事、關係中的局部、畫面裡的關係，像是緊張、溫情、暖和等，這都是我們身處的環境。

郭彥甫強調，如果仔細看，會發現很多美好的事在身邊，把焦點縮小或細部放大，這些反差是生活裡關鍵的細節。

特別的是，郭彥甫將於31日下午1點出席釜山藝博會，並於現場繪製大幅「行李箱」作品，有興趣和藝術家交流的藝術愛好者歡迎前往參觀，他也將拍攝紀錄影片和大家分享。

釜山藝博會將於31日至6月2日的BEXCO Exhibition Center 1登場，藝時代畫廊將於C15展位展出，貴賓預展則為今日下午3點至晚間8點，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



釜山藝博會展出資訊（圖/藝時代畫廊臉書）