謎底揭曉！氣溫上升致阿拉斯加白令海大量海鳥死亡

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 2016年曾有上百隻北極海鸚與冠小海雀死在美國阿拉斯加洲聖保羅島(Saint Paul Island)，當時引發居民一陣恐慌，擔心這些鳥是否死於禽流感。本(5)月29日，一份研究報告終於揭開謎底，這些海鳥其實是暖化的受害者。

法新社報導，自2016年10月到2017年2月，聖保羅島的白令海沿岸出現了約350隻北極海鸚(Fratercula cirrhata)與冠小海雀(Aethia cristatella)屍體。「公共科學圖書館期刊」（PLOS One）29日刊載的新研究報告顯示，那段期間實際死亡的海鳥約3,100到8,500隻。科學家發現這些海鳥並不是死於疾病，而是飢餓，因氣候暖化使其糧食資源大量減少。

共同研究者Julia Parrish向法新社表示，牠們的身體沒有脂肪，肌肉組織正在崩解。

華盛頓大學(Washington University)與聖保羅島阿留申群島的環境保護服務皆指出，這些海鳥只是其中一項指標，凸顯氣候變遷正肆虐海洋生態系統。由於棲地缺乏食物，鳥兒得往西方或南方遷徒至擁有豐富資源的地區，卻因體力不支而中途喪命。

自2014年起，全球升溫和海冰融化在白令海造成不少臘物與其他營養元素的下降。例如北極海鸚食用的小魚與海洋無脊椎動物，以及牠們所吃的浮游生物，都有減少的趨勢。

Parrish表示，這種現象不只出現在白令海，是整個北太平洋都在改變。她認為生態系統正在大聲呼救了，只是我們不願理會，亦不正視我們所處的危險。