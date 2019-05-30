「體操教父」董恆毅意外身亡 最後一刻仍在保護學生

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）有「體操教父」稱號的教練董恆毅，傳出昨（29）日傍晚護槓接下學生後，疑似重心不穩突然倒地，當場失去生命跡象，送醫後不治。

綜合聯合報報導，台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅昨日傍晚5點多對一名小選手進行單槓訓練時，他護槓接下學生後，疑似重心不穩，從1公尺高台軟墊上摔下來，當場昏迷，現場的學生立刻通報學校老師，校方隨即報案把人送往台東馬偕醫院急救，但最後仍不幸過世。

中央社引述台東縣政府教育處長林政宏說法，董教練當時是在保護學生練習，接到學生後往後仰，倒下的地方是軟墊，為什麼那麼嚴重，「他的過世不僅是台東的損失，也是台灣體壇的重創」。

59歲的董恆毅是卡大地布部落卑南族人，20多年前從北部回到台東，當時看到南迴線上排灣族小朋友放學後到處亂跑，且無心向學，於是一手成立台坂國小體操隊，帶領偏鄉小朋友參加各項體操比賽，聞名全國，更是獲獎無數。

董恆毅培育出無數優秀選手，包括被譽為「吊環王子」的體操國手游朝偉。他時常勉勵學生：「如果你想成功，一定可以找到方法；如果你不想做，一定會找到千百個理由。」

依現場學生說，當時教練帶學生做單槓訓練，董教練依往例在一旁護槓保護學生安全，一名學生下槓時，教練順利讓學生平安落地，董教練身體卻突然失去平衡，忽然往後自軟墊台上重摔落地，當場失去意識緊急送醫。台東馬偕醫院表示，董恆毅送醫時已無生命跡象，搶救後宣告不治，死因有待檢察官和法醫相驗。