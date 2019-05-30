長榮勞資二度協商破裂 工會6/4發動遊行

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）歷經六小時協商，長榮航空29日傍晚開始的二度勞資談判，最後仍宣告破局，工會表示，將於6月4日走上街頭，表達訴求。

針對長榮航空勞資爭議，桃園市空服員職業工會5月15日進行的罷工投票仍在進行，預計6月6日結束，截至30日，已有逾3,000名長榮會員參與投票。若要發動罷工，必須達到雙門檻，即全體會員過半的2,967張同意票，與長榮分會會員8成、2,621張同意票才行。

昨日二度協商，雙方共識有限，長榮資方透過聲明表示，會對可能的罷工做好準備。中央社報導，長榮總經理孫嘉明表示，公司提出透過直播與開放媒體旁聽方式，盼能公開透明協商。然而，此一提議再遭工會拒絕。雙方預定6月3日第三次談判，資方雖欲直播，工會卻堅持要待罷工投票開票後，再有條件開放直播。

桃園市空服員職業工會在臉書發表聲明，工會的八大訴求，包括提高本會會員日支費（禁搭便車）、改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等，與資方所提之方案差距仍大。工會願於6月10日該週召開協商，屆時再開放直播，卻遭資方否決，決定於6月4日舉行「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行。