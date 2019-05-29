國際宗教論壇代表訪義美工廠 感受食安用心

（台灣英文新聞報導）由台灣民間單位主辦的國際宗教論壇將於30日在新竹聖經學院舉行，多位受邀來台參加論壇的宗教領袖與各界代表，今（29）日赴桃園南崁義美食品工廠參訪。

訪團包括美國前副檢察長與獨立檢察官 Kenneth Starr、歐洲議會議員 Bastiaan Belder、資深中國事務專家Ethan Gutmann，與對華援助協會創辦人傅希秋（Bob Fu）等人。

繼日前舉辦政府版台灣國際宗教論壇（Taiwan International Religious Freedom）後，今年民間版的TIRFF主題為「迎接挑戰」，探討如何促進全球宗教自由、共同找出希望方案，並進一步採取行動，遏止宗教迫害情事。

在食品工廠參訪過程中，訪團成員得以一窺義美食品的食安把關技術、實驗設備，以及義美朝永續企業發展、致力降低環境危害之努力。義美總經理高志明亦向訪賓介紹了園區生態池，池水是廠內廢水再利用，顯示該公司對生態保育的用心。

義美食品觀光工廠尚有引以為傲的食安實驗室、輻射檢驗室，與戴奧辛等毒物檢測設備。此外，園區中的西點麵包廠，自1983年開始就為國內連鎖速食店代工生產滿福堡麵包。廠方表示，由於需求龐大，生產線24小時全天運作，一小時可製作15,000個馬芬麵包。