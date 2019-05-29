華為再遭切割 成員被禁任專業協會期刊審稿人

華為遭美國制裁後，總部位在紐約的國際電機電子工程師協會（IEEE）日前通知，禁止與華為有關的人員擔任協會期刊的編輯及審稿人。若有華為相關人員已擔任這些職務，則須找他人替代。

香港01報導形容，美國谷歌（Google）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等企業，已先後與華為「割席」，如今這股「割席潮」更蔓延至學術界。

有中國網民爆料，指美國麻省理工學院（MIT）教授莫迪亞諾（Eytan Modiano）日前透過電子郵件表示，根據IEEE要求，協會期刊的論文審稿人不得有華為相關人士。如果已有華為相關人士，則須找其他人代替。

此外，有IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）會員隨後出示另一封電子郵件指出，由於美國商務部將華為列入黑名單，IEEE宣布不能讓華為員工作為期刊評審過程的審稿人或編輯。如果違反，可能會產生「嚴重的法律影響」。

信中提到，華為員工可以留在編輯委員會，只是不能處理任何文件，直到華為「從商務部黑名單中被刪除」。「我們別無選擇，只能遵守這些新規定」。

根據報導，華為多年來一直與IEEE進行合作，除了一直有華為員工擔任協會的學術職務，雙方也持續進行其他方面的合作。但IEEE的這項禁令，意味著未來華為對協會的投稿、會議贊助等，可能都會受到影響。

IEEE是全球電子、電氣、電腦、通訊、自動化工程技術研究領域中，規模最大的非營利性跨國學術組織，在包括台灣的150多個國家擁有分會，並且還有35個專業學會及2個聯合會，且制定了當今超過900個工業標準。