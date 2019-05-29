我們與司法的距離 新住民參觀高等法院學習法律基本知識

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺灣新住民已逾65萬，為使新住民瞭解臺灣法院審判過程，以及如何爭取自身權益，移民署今(29)日特邀新住民姊妹及NGO團體，別開生面首度在臺灣高等法院進行「新住民關懷網絡會議」，除了輔導新住民姊妹們在臺生活，也希望拉近新住民與司法的距離。

來自越南、印尼、菲律賓、緬甸、韓國及香港的新住民姐妹與10個NGO團體代表一起「逗陣繞法院」，移民署臺北市服務站主任黃齡玉、臺灣高等法院行政庭長林瑞斌與法官許炎灶及NGO團體、新住民們一起進行交流。

本次除了擴大逾期停(居)留外來人口自行到案、新住民免費租借平板電腦方案等業務宣導外，並導覽科技法庭及延伸法庭運用情形，有關科技輔助審判過程、延伸法庭供民眾旁聽制度等，透過此次「新住民關懷網絡會議」向NGO團體代表及新住民介紹法律審判基本的認識、了解判決背後的原因，NGO團體代表及新住民們表示更加瞭解臺灣的法院運作及審判基本的原則與認識。

來自菲律賓、曾擔任過法院通譯的蔡麗清表示，透過這次審判體驗活動，讓她更有概念在程序上如何幫助上法庭的新住民姊妹。來自越南的陶氏兒容則認為，臺灣的法庭規定跟越南很不一樣，一些專有法律名詞也必須再重新理解，這次法院學習很有幫助。

來自印尼的林達則說，從法院中也看到審判不只看金錢物質，就連動機及心理狀態都要考慮，整體審判制度客觀、也兼顧人性。