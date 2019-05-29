營養師：披薩比穀物更適合當早餐

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）不少人早餐喜歡來上一碗鮮奶加穀物，方便又健康。但根據最新研究指出，一片披薩的熱量等同於一碗鮮奶加穀物，而且披薩的營養價值優於穀物，更能提供一天活力的來源。

綜合外電報導，營養師一致認為，披薩比穀物更適合當早餐，因為穀物不僅缺少蛋白質和脂肪等營養素，含糖量也過高，而且更令人驚訝的是，一片披薩和一碗穀物加鮮奶的熱量幾乎相同。

披薩富含起士和茄紅素，起士中的鈣可以預防骨質疏鬆，並有助於幼童骨骼正常的生長發育並增加骨質密度，而茄紅素具有抗氧化的效果，且能提升腦部血液流動量、活化前額葉，提高注意力、記憶力以及判斷力。

但是營養師也提醒，一片披薩的營養價值取決於撒料和醬料，與添加義大利臘腸、香腸和雙倍起士的披薩相比，薄片蔬菜披薩較不會造成人體攝取過多的飽和脂肪、鈉和熱量，換句話說更健康、較不會增加身體的負擔。

此外，曾有研究指出，與現做披薩相比，冷凍披薩內含有添加物和防腐劑，包含精緻穀物和高鈉等，因此不建議高血壓、第二型糖尿病、心臟病和乳癌患者食用。

營養師補充說明，並不是所有的穀物都不適合當早餐，有些穀物是用全穀物製成，且添加堅果、種子和水果等天然食材，這些都比白麵粉製成的加工肉品（例如：義大利臘腸）披薩來的健康又營養。