實現世界公民願景 淡商技職教育再進化

韓國首爾觀光高校師生共29名， 於108年5月28日、 29日到新北市立淡水商工進行為期兩天一夜的技職教育參訪交流， 並符應新北市教育局推動技職教育與國際教育之重要政策支持下， 在新北市教育局見證下，共同進行締結姊妹校的簽約儀式， 同時於簽約後，將陸續於該校展開一連串特色廚藝料理交流活動， 兩校學生將以所學，發揮精湛手法，展現台灣與韓國菜餚獨特風味， 吸引兩國師生了解菜餚背後所要傳達之重要意涵， 進而增進彼此對不同文化之了解，開拓兩校師生國際視野。

淡水商工校秉持「追求自我實現的世界公民」之學校願景， 作為特色亮點學校，該校旨在讓學生知識與技能，天賦、 潛能得以充份發展，並培養其國際視野、具備國際關懷， 成為具備全球移動力之專業人才。除技職教育國際交流外， 於新課綱部分，開設新北惟一高中職校，普通科(高中部) 可選修高職課程，做為提昇新北教育課程創新動能之重要引撆， 並做為課程再進化之重要指標。此外，開設日、 韓相關第二外語選修與社團課程，備供學生多元選擇， 為將來踏入國際社會成為重要人才做準備。

目前該校積極踏實推動國際交流活動，現有芬蘭、德國、馬來西亞、 日本及韓國簽訂姊妹校，並且辦理海外參訪及學習體驗活動。另外， 配合新北市政府局國際教育之作為下，除第二外語課程外， 主動推動學生至海外姐妹校交換學習。凡該校學生經遴選後， 可免費至日本秋田明櫻高校進行為期3個月之海外交換生學習活動。

于賢華校長表示， 該校為配合新北市政府教育局推動技職教育再進化， 首創全國高職生至海外產業實習與體驗課程。 將於109年7至8月籌劃園藝科學生到日本秋田縣海外有機農場實 習，進行為期3週之學習活動， 以深化高職生業界實習入國際之道路，了解日本產業新創之可能性， 該校以實際行動契合教育重大政策並符應學校「自我實現 世界公民」，落實培養具備全球動力之專業人才之願景。 以期完備教育重要政策並達至立足臺灣， 放眼世界培育人才之重要目標。