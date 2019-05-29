實現世界公民願景 淡商技職教育再進化

韓國首爾觀光高校師生共29名，於108年5月28日、29日到新北市立淡水商工進行為期兩天一夜的技職教育參訪交流，並符應新北市教育局推動技職教育與國際教育之重要政策支持下，在新北市教育局見證下，共同進行締結姊妹校的簽約儀式，同時於簽約後，將陸續於該校展開一連串特色廚藝料理交流活動，兩校學生將以所學，發揮精湛手法，展現台灣與韓國菜餚獨特風味，吸引兩國師生了解菜餚背後所要傳達之重要意涵，進而增進彼此對不同文化之了解，開拓兩校師生國際視野。
淡水商工校秉持「追求自我實現的世界公民」之學校願景，作為特色亮點學校，該校旨在讓學生知識與技能，天賦、潛能得以充份發展，並培養其國際視野、具備國際關懷，成為具備全球移動力之專業人才。除技職教育國際交流外，於新課綱部分，開設新北惟一高中職校，普通科(高中部)可選修高職課程，做為提昇新北教育課程創新動能之重要引撆，並做為課程再進化之重要指標。此外，開設日、韓相關第二外語選修與社團課程，備供學生多元選擇，為將來踏入國際社會成為重要人才做準備。
目前該校積極踏實推動國際交流活動，現有芬蘭、德國、馬來西亞、日本及韓國簽訂姊妹校，並且辦理海外參訪及學習體驗活動。另外，配合新北市政府局國際教育之作為下，除第二外語課程外，主動推動學生至海外姐妹校交換學習。凡該校學生經遴選後，可免費至日本秋田明櫻高校進行為期3個月之海外交換生學習活動。
于賢華校長表示，該校為配合新北市政府教育局推動技職教育再進化，首創全國高職生至海外產業實習與體驗課程。將於109年7至8月籌劃園藝科學生到日本秋田縣海外有機農場實習，進行為期3週之學習活動，以深化高職生業界實習入國際之道路，了解日本產業新創之可能性，該校以實際行動契合教育重大政策並符應學校「自我實現 世界公民」，落實培養具備全球動力之專業人才之願景。以期完備教育重要政策並達至立足臺灣，放眼世界培育人才之重要目標。