原聲童聲合唱團+朱銘大師作品展 新北變身藝術之都

新北市教育局今（29）日舉辦藝術教育「 新北市美力活動」啟動儀式，活動由中山國小舞蹈班帶來舞蹈表演「 愛美麗」展開序幕，教育局副局長黃靜怡與民間團體、 藝文場館代表宣布以「愛美麗的藝想世界」 為主題規劃的新北藝術教育系列活動正式開跑， 整個6月多項免費的藝文活動，歡迎親子一同參與。

黃靜怡副局長表示，新北市透過公私協力積極推動美感教育， 今年度與原聲教育協會合作辦理「新北星空音樂會」、 與朱銘美術館合作「人間系列—科學家」展， 並與廣達文教基金會合作於美力嘉年華打造「行動美術館」。 另外更邀請到朱銘美術館、李梅樹紀念館、楊三郎美術館、 蘆洲李宅古蹟、世界宗教博物館、 人文遠雄博物館等15所公私立藝文場館，於6月響應「 免費市民日」活動，讓新北市民及學生免費參觀或進行體驗， 前往場館的民眾，還可參與抽獎活動。

今年以「愛美麗的藝想世界」為主題，規劃一整個6月的系列活動， 包含音樂會、藝文場館免費市民日、美力嘉年華及多元體驗活動。 例如6月1日在淡水商工的萬人「新北星空音樂會」，將有知名的「 原聲童聲合唱團」及國際音樂家、本市優秀藝術團隊之演出。6月2 日於新北市市民廣場舉辦「美力嘉年華」， 規劃攤位闖關及行動美術館，歡迎民眾來集點抽大獎。 6月6日至7月11日將在市民廣場展出朱銘大師「人間系列─ 科學家」雕塑展，其中3座更是從未曝光的作品； 6月15日則在三民高中、鷺江國小辦理「One Piece Museum體驗課程」，及大觀國中和大觀國小辦理「 大觀藝術園區體驗課程」，課程皆免費報名，額滿為止。

教育局表示，6月將提供市民及學生各類親近藝術、欣賞大師作品、 體驗藝文場館的機會，期待新北市能越來越有美感的「欣賞力」、「 創造力」與「表演力」，邀請市民朋友一同進入新北市的藝想世界， 享受6月精彩藝文活動，各項活動資訊可至臉書「新北市美力活動」 粉絲團查詢。