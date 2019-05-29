中華電信參與日本DOCOMO Asia IoT Program

中華電信持續擴展跨國行動物聯網業務及技術發展， 提供企業客戶最完整的跨境物聯網解決方案， 協助企業客戶更有效率的管理跨國物聯網門號， 以及提供更多的產品跨國加值應用，引領台灣產業創新應用發展。

本公司繼去(107)年11月受邀參與日本NTT DOCOMO,INC舉辦的DOCOMO Asia IoT Program Kick-Off meeting後， 後續積極與亞太區聯盟中各業者共同探討行動物聯網最新技術、 eSIM、跨國物聯網平台及未來發展。今(108) 年5月29日至5月30日中華電信派員赴東京參加第2次AIP( Asia IoT Program)會議，分享中華電信於車聯網- 前後裝市場之業務發展及策略。

此次，中華電信將以國內推廣車聯網的經驗， 分享汽車產業創新走在跨國物聯網的前端應用。5G時代即將來臨， 中華電信於車聯網的價值鏈上，提供用戶完整的體驗及解決方案， 從安全連網，到載具共享，從智慧停車到大數據AI化的城市治理， 中華電信偕同中華電信子公司勤崴國際深耕車聯網前後裝市場， 已成功與國內汽車龍頭和泰汽車合作， 透過搭載中華電信4G網路的「TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」，提供車主最優質、即時且多元應用的車聯網服務， 該智聯車載系統率先導入2019 All New RAV4及ALTIS車款使用，並陸續引入其他暢銷車款。未來中 華電信也將透過行動跨境物聯網平台服務， 持續提供台灣和海外的車廠及消費者更優質的服務。

在萬物聯網的時代，行動物聯網突破既有服務及產品的框架， 改變了企業發展業務的形式，並締造更多創新服務的可能性。 透過行動物聯網技術的演進，也讓原先無法連網的設備，可結合AI 、Big data、區塊鏈等進一步的優化服務，同時還可跨出原先的領域， 讓企業在世界各地隨時管理各項連網設備， 提供其客戶全新的產品體驗。

中華電信為滿足企業客戶對於跨國行動物聯網的需求， 積極與全球指標電信業者交流， 為台灣各產業提出創新應用的解決方案， 並拓展更完整的跨國行動物聯網服務！