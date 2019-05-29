富邦文教基金會贊助「森思眼動計畫」　獲經濟部「亞太社會創新合作獎」

富邦文教基金會長期以來關注弱勢族群的教育資源及學習養成，並持續投入資源啟發孩童們的學習想像。2018年起，富邦文教基金會與「森思眼動計畫」合作全球獨創的「富邦早療眼動課程」，透過眼動應用科技，協助台灣早療清寒的重症孩童建立認知基礎及重返表達能力，回復溝通對話的基本人權，此項計畫今年5月榮獲經濟部主辦的第一屆「亞太社會創新合作獎（Asia Pacific Social Innovation Partnership Award）」。
為了探索亞太地區多元的社會創新模式，鼓勵更多有志者投入社會創新領域，經濟部辦理第一屆「亞太社會創新合作獎」，表揚亞太地區社會創新合作夥伴案例，包括環境永續、經濟共榮及社會和諧三大類，並呼應我國「社會創新行動方案」以及聯合國17 項永續發展目標，持續鼓動社會創新浪潮。由富邦文教基金會贊助的「森思眼動計畫」在此獎項中獲得「亞太社會創新合作獎」的肯定，不但是身障類別中的唯一，也是社會和諧獎項類別中，唯一由台灣社企所提出的計畫。
富邦文教基金會表示，「富邦早療眼動課程」最重要的核心內涵，是透過居家眼動課程，替早療的孩子建立認知基礎，以自主溝通能力為最終目標，並以此訂定課程內容及教學策略。希望重症孩童透過居家眼動課程的訓練，得以有明確的認知判斷和學習發展，開起日後自主學習及溝通的大門。
「森思眼動計畫」為重度身心障礙者開發眼控應用系統，除了運用在服務早療孩童的認知學習、成年人的醫病溝通，以及視知覺的復健訓練，眼控應用系統也能夠透過遊戲來啟發孩童的學習動機，2018年「森思眼動計畫」就與台灣大哥大基金會合作眼動早療認知遊戲，並免費贈送給全台灣的特教學校，共有2萬多名重症孩童受惠。
「富邦早療眼動課程」目前已經累計替80位的重症孩童進行居家眼動課程，由於這80位重症孩童的年齡以及病症都不相同，認知理解能力也參差不齊，所以課程也依照對象做出調整規劃，有些以建立基礎認知為目的，有些則可以進行構句練習。截至目前為止，已經有11位孩童可以透過眼控系統，透過打字的方式對外溝通與表達，回復溝通對話的基本人權。