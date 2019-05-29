富邦文教基金會贊助「森思眼動計畫」　獲經濟部「亞太社會創新合作獎」

富邦文教基金會長期以來關注弱勢族群的教育資源及學習養成， 並持續投入資源啟發孩童們的學習想像。2018年起， 富邦文教基金會與「森思眼動計畫」合作全球獨創的「 富邦早療眼動課程」，透過眼動應用科技， 協助台灣早療清寒的重症孩童建立認知基礎及重返表達能力，回復溝 通對話的基本人權，此項計畫今年5月榮獲經濟部主辦的第一屆「 亞太社會創新合作獎（Asia Pacific Social Innovation Partnership Award）」。

為了探索亞太地區多元的社會創新模式， 鼓勵更多有志者投入社會創新領域，經濟部辦理第一屆「 亞太社會創新合作獎」，表揚亞太地區社會創新合作夥伴案例， 包括環境永續、經濟共榮及社會和諧三大類，並呼應我國「 社會創新行動方案」以及聯合國17 項永續發展目標，持續鼓動社會創新浪潮。 由富邦文教基金會贊助的「森思眼動計畫」在此獎項中獲得「 亞太社會創新合作獎」的肯定，不但是身障類別中的唯一， 也是社會和諧獎項類別中，唯一由台灣社企所提出的計畫。

富邦文教基金會表示，「富邦早療眼動課程」最重要的核心內涵， 是透過居家眼動課程，替早療的孩子建立認知基礎， 以自主溝通能力為最終目標，並以此訂定課程內容及教學策略。 希望重症孩童透過居家眼動課程的訓練， 得以有明確的認知判斷和學習發展， 開起日後自主學習及溝通的大門。

「森思眼動計畫」為重度身心障礙者開發眼控應用系統， 除了運用在服務早療孩童的認知學習、成年人的醫病溝通， 以及視知覺的復健訓練， 眼控應用系統也能夠透過遊戲來啟發孩童的學習動機，2018年「 森思眼動計畫」就與台灣大哥大基金會合作眼動早療認知遊戲， 並免費贈送給全台灣的特教學校，共有2萬多名重症孩童受惠。

「富邦早療眼動課程」目前已經累計替80位的重症孩童進行居家眼 動課程，由於這80位重症孩童的年齡以及病症都不相同， 認知理解能力也參差不齊，所以課程也依照對象做出調整規劃， 有些以建立基礎認知為目的，有些則可以進行構句練習。 截至目前為止，已經有11位孩童可以透過眼控系統， 透過打字的方式對外溝通與表達，回復溝通對話的基本人權。