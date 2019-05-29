聯合國：勿拿納稅人的錢毀滅世界 籲各國停止補貼化石燃料

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由好萊塢著名影星、美國加州前州長阿諾‧史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)推動發起的「奧地利世界峰會(Austrian World Summit)」28日在維也納開幕。為對抗氣候變遷，聯合國秘書長古特雷斯(António Manuel de Oliveira Guterres)表示，21世紀不存在可行的高碳增長模式，現在需要對污染課稅，並停止對化石燃料的補貼。

古特雷斯表示，外界對化石燃料補貼仍有錯誤理解，認為給予化石燃料補貼是改善人們生活條件的一種方式，但此實為一種謬誤。他指出，我們正在用納稅人的錢來增強颶風、擴大乾旱、融化冰川、白化珊瑚。簡而言之，我們在用納稅人的錢毀滅世界。

古特雷斯還說，我們需要使城市基礎設施脫碳，尤其是在交通和建築領域，並停止建造毒化空氣的新燃煤電廠，並且需要促進可持續消費和生產，支持基於自然解決方案的氣候智慧型農業，還需要加強地區和城市對氣候影響的抵禦能力。簡而言之，我們需要綠色經濟，而不是灰色經濟，我們需要一個綠色社會，而不是灰色社會，需要一種未來經濟，而不是舊有的傳統經濟。

古特雷斯呼籲所有投資者停止為污染融資，擴大綠色企業規模，增加對低碳解決方案的貸款。他希望全世界齊心協力，將全球氣溫升限制在攝氏1.5度，並履行《巴黎協定》的承諾。