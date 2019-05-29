一張發票就能看電影！ 苗栗影展盼更多人關注新住民議題

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）苗栗縣文化觀光局將在6月8日、6月9日以及6月15、6月16日上午9點至12點，舉辦 「2019新住民影展 1+1>2」，於苗栗市國興戲院撥放4場次新住民議題電影《逆轉人生》、《爸媽不在家》、《跳躍國界》、《拔一條河》，藉由新住民與多元文化的議題放映，並辦理映後座談，讓大眾更瞭解彼此文化差異，也為新住民的議題獲得更多關注。

｢2019新住民影展 1+1>2｣，策展人陳鵬文特別提出跳脫以往看待新住民議題的方式，從文化移動者的現象，延伸討論多元文化融合的價值與影響力，因此這次影展的主題概念「1+1>2」，即是強調了不同文化的結合能夠產生的效益和可能性是非常豐富可期的。影展嘗試透過新住民相關的各國電影，看見不同國家的文化對於新住民的眼光和思維，也藉由電影故事的趣味、創意和與談人的互動，更輕鬆的探討文化交流結果後的價值。

文化觀光局長林彥甫表示，影展精選的四部片分別是來自法國的《逆轉人生》、新加坡的《爸媽不在家》、瑞典的《跳耀國界》、以及台灣導演拍攝的《拔一條河》。

四場活動採索票方式入場，以今年5-6月發票兌換一張電影票卷，每人限索四張，場次不限，自5月31日(週五)上午9時起本局服務台開放索票，索票時間為每日上午9點至下午5點(週一休館)，座位有限，索完為止。

一人一票入場，並請依電影分級制度出示觀賞電影者年齡符合證明文件，所有場次請上臉書搜尋「當全世界的觀眾」或請至苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。