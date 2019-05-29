哈林「西哈遊記」音樂劇大鬧高雄衛武營　老蕭竟成死對頭！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）神魔對抗的音樂劇「西哈遊記-魔二代再起」由庾澄慶，蕭敬騰領銜主演，改編自經典神話西遊記，孫悟空以及火孩兒將用音樂激烈對決，唐三藏則將率領豬八戒輕鬆搞笑，將於9月5日至8日高雄衛武營登場。

紀念出道30週年，庾澄慶推出音樂劇「西哈遊記-魔二代再起」（以下簡稱西哈遊記），邀請蕭敬騰挑大樑演出對頭「火孩兒」，由陳鎮川出任製作總監。

另外，堅強的卡司也包含，由馬念先飾演的唐三藏、旺福樂團的小民飾演減肥有成的豬八戒，特別的是，沙悟淨一角則新生代女聲劉艾立（Erica）代哥出征飾演沙小妹。

故事設定在唐僧師徒取經後千年的故事，玉帝和觀世音成立了天堂大歌廳，孫悟空從打遍天下無敵手的齊天大聖變「歌王」，用全新創作大戰對頭魔二代火孩兒的精彩故事。



老蕭將飾演大反派（圖/官方）

庾澄慶說明，為紀念出道30週年，想做件熱血的事情踏出舒適圈，因而選擇做音樂劇，希望讓自己有煥然一新的感覺，每首歌都以演唱會規格用心製作，希望能吸引音樂愛好者來看。

這次音樂劇的曲風多元，庾澄慶說明，最初音樂設定從四大角色出發，他們各有一種音樂型態，像是吸收天地靈氣而成的孫悟空為Rocker、豬八戒唱Old School饒舌、火孩兒偏Modern Rock、唐三藏則用西洋音樂傳東方福音。

庾澄慶透露，當時為音樂劇寫歌時有很多想法，結合流行音樂及音樂劇的元素，但寫出來發現只是滿足個人幻想無法唱，最後想到能唱這些作品的最佳人選就是蕭敬騰，因為他的歌路很廣，能滿足許多面向。

蕭敬騰在劇中飾演牛魔王的小孩，外冷內熱的「火孩兒」，庾澄慶說明，除了蕭敬騰的歌唱實力以外，加上他裝酷、壓抑的個性也和角色十分吻合。

庾澄慶說明，找好演員陣容後，整場音樂劇的調性也跟著塵埃落定，且每個人的歌路不同，也讓這齣作品增添趣味，自從老蕭加入後，他寫歌則以「怎麼難唱怎麼寫」為目標。

蕭敬騰表示，劇本來得有點突然，首次嘗試音樂劇覺得很緊張，無法預估要花多少時間完成，擔心自己的表現，加上近期行程很滿，本來沒有打算嘗試新事物，但被哈林哥的熱情感染，希望能幫他圓夢，一起用新的方式詮釋音樂劇。

庾澄慶則幽默的回應，幸福總是來得很突然。

庾澄慶解釋，在戲中老蕭的台詞都精簡有力，句句都是一針見血的金句，歌曲不只唱流行音樂，也有很有戲劇性的創作。

最後，庾澄慶大讚老蕭是個可敬的音樂對手，他表示大家對西遊記印象已經很深，但這個戲裡會遇到此生的大魔王！而且最後火孩兒還把孫悟空做掉，然而，庾澄慶還是大賣關子說，最後的結局是出乎意料的！

「西哈遊記-魔二代再起」已於中國演出近百場，但來台演出的版本已有改編，演員也不同，將於9月5日至8日高雄衛武營連演6場；台北場原定於台北流行音樂中心演出，但因故取消正在商談中，購票將於6月3日兩廳院系統線上啟動，更多詳情請前往粉絲專頁查詢。



西哈遊記演出資訊（圖/官方）