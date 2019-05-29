【快訊】民進黨中執會通過　總統初選納手機民調對比柯韓

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨中執會今（29)日討論總統初選民調是否納入台北市長柯文哲、手機與市話占比各半等議題。中執會召開前，民進黨主席卓榮泰與雙方代表溝通，與會者步出會場不發一語，中執會則不開放網路直播。

根據中央社最新消息，民進黨中執會通過，總統初選納手機民調對比柯韓。

民進黨中執會今討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過24名中執委提案，包括民調納入手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調將於6月10日到14日進行。

代表前行政院長賴清德的立委林俊憲持不同意見，列入中執會紀錄。

根據《民報》中午發稿，賴清德子弟兵、中執委林俊憲上午受訪時曾提到賴陣營的底線表示，目前賴清德可接受加入手機比例50%、市話50％，這已是最大讓步，但不接受對比加柯文哲；另外，下午中執會，賴陣營將支持黨主席卓榮泰回歸到已公告的初選規則提案。

民進黨下午召開中執會討論2020總統初選相關事宜。中執會前，挺前行政院長賴清德的本土社團人士聚集在民進黨中央黨部樓下，呼籲要公平公正公開的真初選。

中央社稍早報導，中執會召開前，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、民進黨立法院黨團總召柯建銘、總統府秘書長陳菊、代表總統蔡英文陣營的前行政院副院長林錫耀、以及代表賴清德陣營的民進黨立委林俊憲等人，在主席貴賓室內舉行會前會，林錫耀先行離開，其他人繼續討論。

報導引述林錫耀表示，他只是代表總統列席中執會，他不是中常委也不是中執委，不便發表個人意見，他在會中重申，對比式民調除了高雄市長韓國瑜外，應該納入台北市長柯文哲；民調手機占比，已經退讓，就照中央黨部過去8年來的作法，手機與市話各占一半。

他表示，大家就回到怎樣做最合理，對黨是最大的利益，中執會多年來都是解決民進黨爭議的民主機制，希望今天所有的中執委都能夠發揮個人的智慧，做出最好的決定。

林錫耀表示，蔡總統一再交待尊重中執會最後的決定。被詢及是否會中是否動用表決，林錫耀表示，中執會怎麼處理、怎麼決定，都尊重。

今天中執會將討論24位中執委提案，內容是：

◆民進黨2020年第15任總統提名初選民調採取3人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；

◆建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；

◆建議於6月10日至6月14日辦理民調。