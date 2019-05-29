平凡人物成為改變歷史女間諜《紅色密令》揭露老婦叛國秘辛

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）由真人真事改編、茱蒂丹契領銜主演的電影《紅色密令》，將在本週五（5/31）上映。在片中茱蒂丹契詮釋「史上最資深女間諜」，透過她內斂而深刻的演技完美詮釋這位「改變歷史的女人」，並帶領觀眾體會二戰時期的政治背景下，人們在道德、政治、愛情所面對的重重難題。

本片劇情描述瓊安是個在郊區安享退休生活的平凡老婦人。某天，英國特勤局突然上門，並指控她在二戰期間擔任女間諜，甚至透露建造原子彈的國家機密給敵國俄羅斯。在偵訊過程當中，瓊安回憶起1930年代的劍橋大學，那時她正和一位來自俄羅斯的帥哥里歐交往，兩人愛得難分難捨，也讓她因此接觸到共產理念。

蘇菲庫克森（右）詮釋年輕時的茱蒂丹契，片中與湯姆休斯（左）有許多激吻演出。（圖／采昌國際多媒體）

畢業之後，她加入「卡文迪許實驗室」研發核彈機密計畫，卻因為看到原子彈對日本造成的大規模毀滅，而感到十分愧疚。面對戰爭所帶來的破壞，站在歷史浪頭上的她，究竟該選擇背叛自己的良心，還是背叛自己的國家？

有別於其他電影的女間諜，茱蒂丹契在片中既沒有驚天動地的身世，也沒有沉魚落雁的美貌，卻成功洩漏國家機密給敵國，原因竟是她「身為女性」？！導演崔佛農恩（Trevor Nunn）表示：「本片的迷人之處，在於像她這樣一位平凡小人物，竟能造成如此巨大的影響。」

本片透過女主角傳奇的真實故事，凸顯女權在時代下的弱勢，更帶出歷史洪流下的社會意義，以及深刻的人性思考，勢必能為觀眾帶來震撼的觀影體驗。