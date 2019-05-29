金融總會與法國簽MOU　FinTech國際合作新里程碑

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣金融服務業聯合總會28日在金管會主委顧立雄見證下，與法國在台協會及法國最大金融科技加速器Le Swave簽署金融科技MOU，這是法國首次在台簽署金融科技合作項目，開啟台法新創雙向對接合作的里程碑。

金融總會理事長許璋瑤表示，台法MOU奠定雙方合作的開端，未來會持續加強與法國推動各式金融科技合作，擴大兩國交流機制，共同推廣台灣與法國的金融科技產業發展。

金融總會表示，這次與法國在台協會及Le Swave所簽訂金融科技合作MOU，則是透過了解園區輔導團隊的需求，提供最長3個月的場域、落地法規、市場輔導等資源交換，協助雙邊新創了解個別市場。

另外，目前園區有3家新創團隊正積極拓展法國金融科技市場，包括ThinkCloud(雲想科技) 2017年加入法國最大金融科技加速器Le Swave、Insto(盈士多)、ThinkTank(智囊團)遴選加入法國電信Orange Lab。其中ThinkCloud(雲想科技)及Insto(盈士多)已在法國設置據點。

金融總會說明，金管會為推動國內金融科技發展，指示金融總會推動國內第一座聚焦金融科技產業生態的實體共創空間「金融科技創新園區FinTech Space」，委託資策會維運，以一站式的金融科技創新發展環境，從「共創空間」、「創新育成」、「數位沙盒」及「國際合作」等四大領域進行生態圈的建構，金管會將定期進駐園區提供監理門診。

金融科技創新園區自2018年9月成立以來，積極鏈結國際資源，現與美、英、澳、波、星、港等區域市場皆有跨國交換機制合作，今年為落實「發展國際雙向交流策略」，以「策略性拓展國際盟友」及「深化既有的合作關係」兩大方針進行。園區將籌組台灣館赴今年11月新加坡金融科技展參展發表，並與香港數碼港(Cyberport)進行雙邊跨域創新實證的軟著陸交換計畫。

照片右起：法國在台協會主任紀博偉、金管會主委顧立雄、金融總會理事長許璋瑤與Le Swave代表。(照片由金融服務業聯合總會提供)