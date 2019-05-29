台灣白皮書發布 美國商會：台灣應爭取簽訂台美貿易協定

台北市美國商會今天發布「2019台灣白皮書」，除了肯定台灣處理關鍵議題表現卓越，也指出「台美關係似乎處於數十年來最佳狀況」，同時向台灣政府喊話，應努力爭取簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）。

美國商會出版的台灣白皮書至今已邁入第23年，台灣政府均相當重視商會所提的各項建言，去年所提「2018台灣白皮書」中的71項議題，已有8項獲得解決，21項議題獲得顯著進展。

美國商會表示，台美關係似乎處於數十年來最佳狀況，多位美國政府官員來訪台北可以印證，原因之一，是美國與中國關係惡化，這不單是雙方貿易政策上的爭端，美國也將中國視為意志堅強的戰略對手。

不過美國商會也指出，華府確實將台灣看作有助維繫印太區域穩定的合作夥伴，兩國合作涉及的面向繁多，如「全球合作暨訓練架構」為台灣專家提供一個平台，與來自東南亞各地的專家，針對台美共同關切的各項議題交流討論。

美國商會進一步分析，地位等同大使館、代表美國在台利益的美國在台協會，最近啟用造價2.5億美元的新館，這應該是美國致力維繫對台長遠關係的最具體表現。

面對國際變局，美國商會也呼籲，台灣政府應竭盡全力向美國政府表明台灣是簽訂雙邊貿易協定的理想對象，因為台灣現在最需要的，是大幅深化台灣與全球經貿社群的聯繫，且要從強化台美夥伴關係做起。

台北市美國商會會長李豪坦言，豬牛可能是阻礙台美簽署FTA的因素；美國商會也指出，台灣政府若想說服美國，不能不努力排除干擾台美貿易關係的各項因素，要解決台美間懸而未決的重大經貿議題，台灣勢將作出某些犧牲，但報酬之大，難以估量。

美國商會也說，如果台美關係全面提升，有助於避免台灣對外貿易向任何區塊過度傾斜，對其他國家和貿易組織而言，台美貿易協定若成功簽署，他們也更有餘裕排拒政治壓力，謀求與台灣簽訂性質類似的協定；有11個國家參與、由日本擔任主導角色的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）就是很好例子。

國際局勢動盪，但美國商會認為，對台灣並非全然不利，美中關稅戰白熱化撼動了世界貿易秩序，卻也促使台商考慮將中國的生產基地搬回台灣，有些企業計畫全數搬回，其他則考慮搬回包含尖端技術的部份，這對於台灣創造就業機會、增加國家稅收及刺激產業整體發展，都是非常正面訊息。