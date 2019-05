民間版台灣國際宗教自由論壇明日登場

(台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導)台灣國際宗教自由論壇將於5月30日在新竹聖經學院開跑,今年主題圍繞於「迎接挑戰」(Rising to the Challenge),來自全球多國的宗教領袖、政府代表以及非政府組織代表將就促進全球宗教自由進行進一步討論,共同找出希望方案採取有效行動。

台灣基督長老教會此次與對華援助協會(China Aid)、傳統基金會(Heritage Foundation)以及台灣關懷中國人權聯盟(Taiwan Association for China Human Rights)共同主辦此次論壇,並由自由之家(Freedom House)、國際宗教自由圓桌會議/秘書處(International Religious Freedom Roundtable/Secretariat)、宗教自由中心(Center for Religious Liberty)家庭委員會 (Family Research Council)以及共產主義受害者紀念基金會(Victims of Communism Memorial Foundation)共同協辦。

台灣國際宗教自由論壇旨在呼籲國際社會對世界各地侵害宗教自由的行動採取行動,強化現有宗教自由倡議網路,集結世界各區域領袖共同促進宗教自由與相關人權。主辦單位希望透過此次論壇傳達信仰自由的重要性,呼籲任一國家或地區尊重人民選擇宗教信仰的自由。