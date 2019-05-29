中執會再戰初選討論 「公平初選」搶救民進黨黨魂

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨中執會今（29）日下午再就總統大選初選程序進行討論，不只場內攻防，喜樂島聯盟等本土社團也再度動員群眾，集結民進黨中央黨部外抗議，訴求公平初選，搶救民進黨黨魂。

中午開始，台北市中正區北平東路上民進黨中央黨部前，已聚集上千名民眾，各種標語、旗幟滿天飛，選民情緒相當激動。台灣社社長張葉森等人赴現場聲援民眾，張葉森強調，蔡英文執政失敗，人民對政府不滿，民調又表現不佳，力求公平初選。

台北藝術大學校長楊其文也登高一呼，強調民進黨正面臨有史以來最大危機，但黨內各人只重自身利益。民進黨過去為了台灣打拚，希望這次能以公平公正的程序，若違背民主過程，這一票絕對投不下去。他並呼籲選民，讓失格的中執委明年落選。

曾擔任台灣人權促進會會長、過去活躍於黨外運動的陳永興，演說慷愾激昂，他強調台灣人要做自己的主人，捍衛得來不易的民主自由與言論自由。他提到，今日不支持蔡英文，並非只因她是女性，他痛批蔡英文完全執政，卻還執政不力。民進黨從來不是一言堂，卻在蔡英文執政後變成一言堂。他也不滿轉型正義進度、婦聯會不當得利未善加處理，並稱彭文正政論節目被停是破壞言論自由。

民進黨初選機制陷入僵局，昨（28）日傳出蔡英文與賴清德已私下密會，但雙方都三緘其口。蔡英文發言人阮昭雄只稱，蔡的想法是希望團結勝選。上周中執會討論破局，賴清德拋出「贏的策略」，表示只要蔡民調贏過韓國瑜，就願意支持她連任。今日蔡賴陣營再度對決，能否打破僵局，備受各界關注。

台灣社社長張葉森 （圖／吳秉翰）

台北藝術大學校長楊其文 （圖／吳秉翰）

5/29民進黨黨部外抗議 （圖／吳秉翰）