鼬鯊胃有陸鳥 美海洋生物學家抽絲剝繭8年

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)魚、海豹、海豚、海龜等海洋生物都是鼬鯊掠食的海洋動物,但國外有一份新的研究報告指出,鯊魚也會吃鳥,且不是吃海鳥而是陸鳥。

綜合法媒「Futura-Sciences」與「科學與未來(Sciences et Avenir)」的報導,美國密西西比大學(University of Mississippi)海洋生物學家Marcus Drymon在2010年時在墨西哥灣(Gulf of Mexico)捕抓到一隻小鼬鯊,並在船上進行相關測量時,鼬鯊卻吐出一堆鳥羽毛,自此開始就引起了Drymon的好奇心,於是將羽毛帶回實驗室檢驗。

這些吐出的羽毛都不屬於鼬鯊菜單裡常見的海鳥,如海鷗、鸕鶿等,而是棕鶇(Toxostoma rufum),一種生活在美國沿岸郊區的陸鳥。Drymon決定在美國阿拉巴馬洲與密西西比洲沿岸,進行鼬鯊胃內的食物殘留調查。自2010年到2018年,長達8年的時間,他在105隻鯊魚身上進行非侵入性的洗胃,以確認該物種吞下了哪些鳥。

「我們很驚訝沒有發現海鳥的殘留物」Drymon說道。相反的,在11種被檢出的物種中,有8種是陸鳥,如家燕(Hirundo rustica)、東霸鶲(Tyrannus tyrannus)、黃喉地鶯(Geothlypis trichas)等。陸鳥在春秋兩季沿著密西西比沿岸遷徙,這時在墨西哥灣悠遊的鼬鯊趁這些鳥飛累了或是遇到颱風時掉到水面上,大快朵頤。

鼬鯊如同其他鯊魚因其魚翅、魚皮等需求被人類過度捕撈,國際自然保護聯盟(IUCN)已將該物種列為「近危」。新的研究報告於5月21日刊登於《生態學》(Ecology)科學期刊。