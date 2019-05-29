拒絕高油脂高熱量高鹽　北市聯醫研發健康豆腐綜

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）華人三大節日之一的端午節即將到來，但端午節必吃的應景美食粽子，因多為高油脂高熱量高鹽，恐種下健康隱憂。因此，台北市立聯合醫院營養師特別改良傳統粽子，以豆腐、馬鈴薯取代糯米的「彩虹健康豆腐粽」，還有咖哩、紅麴、相思三種口味，熱量瞬間減半。

楊于瑩營養師表示，彩虹豆腐健康粽分為咖哩、紅麴、相思三種口味，外皮以在來米粉、玉米粉、去皮馬鈴薯、板豆腐等材料製成，取代難消化的糯米，再添加紅麴或咖哩來調味，內餡部分減少使用高脂的五花肉改以低脂的豬里肌肉、雞胸肉或豆製品取代，並用水煮方式烹調。相思口味則為甜粽，內餡由紅豆、砂糖、奶油製成。

營養師提醒，市售傳統肉粽1顆約250公克，約500大卡以上，大約成年人一餐的熱量，建議可以取代部分正餐並搭配蔬果食用，若有三高問題的民眾請注意份量的控制。

此外，粽子本身即有鹹度，建議減少額外沾醬(如:醬油膏或甜辣醬) ，建議烹調時多使用辛香料，如：紅蔥頭、蒜或胡椒等提味，另宜選用新鮮食材減少菜脯等醃漬品。

食材可選擇高纖、富含維生素與礦物質的全穀雜糧類(如：山藥、糙米、燕麥)取代部分糯米，內餡可增加牛蒡、香菇、筍子等蔬菜，增加纖維攝取。

北市政府衛生局叮嚀，因應節慶商家多即早大量製備且天氣漸熱食品易有變質、腐敗疑慮，建議購買後儘快放入冰箱，另於選購食材時請注意粽葉應完整無霉味具清香且無刺鼻味，使用前須以清水沖洗塵土再浸泡，並以棉布稍加刷洗晾乾即可。

糯米選購外觀完整乾燥無粉屑，且無霉味或摻雜異物等。乾香菇則選擇香味濃、菇傘大而完整、肉厚且傘緣內捲為佳，烹煮前須用清水沖洗後浸泡，以除粉塵且免藥物殘留之虞。