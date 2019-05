美財政部匯率報告　台灣未操縱匯率、中國仍列觀察名單

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)美國財政部當地時間28日公布最新匯率報告,報告未將任何國家列入匯率操縱國,但包括中國、德國、日本、南韓等9國列入觀察名單。台灣並未在名單之中。

美國財政部28日向國會遞交關於美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告。今年美國財政部審查與評估,擴大到包括台灣在內共21個貿易夥伴。

根據中央社報導,這份報告指出,未發現主要貿易夥伴涉嫌操縱匯率,但將中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡與越南共9國列入觀察名單,值得密切關注。

美國財政部曾在1988年將台灣認定為匯率操縱國,也曾在2016年4月、10月,以及2017年4月將台灣列入觀察名單。但在2017年10月除名後,台灣就未再入榜。中國在1992至1994年,曾被美國5次認定為匯率操縱國,但此後最多只名列觀察名單。

不過美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)今年在新聞稿中特別點名中國,他表示,在美中雙邊貿易順差持續擴大的情況下,人民幣兌美元匯率去年下跌8%,美國財政部會持續加強與中國在匯率方面的雙邊接觸。

新聞稿指出,中國匯率仍缺乏透明度,但據財政部評估,作為中央銀行的中國人民銀行去年(2018年)直接干預措施有限。財政部會持續敦促中國採取必要措施,避免貨幣持續疲軟。

報告指出,中國近年來逐漸加強國家控制,增加對非市場的依賴機制,使用補貼與其他不公平作法扭曲中國與貿易夥伴的經濟關係,這些行為往往限制中國對進口商品的需求與市場准入,導致貿易順差擴大。

報告呼籲中國積極面對市場扭曲現象,包括補貼與國有企業。報告也認為,經濟基本面與結構性政策改善,有助增強人民幣匯率,也有助於減少中國對美國的貿易順差。

美國財政部依據「1988年綜合貿易暨競爭力法」及「貿易便捷化暨執行法」,在每年4月及10月向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」(Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States) ,觀察主要貿易夥伴是否藉由匯率政策對美國進行不公平貿易。今年(2019年)因為財政部調整評估門檻,報告在28日才送交國會。