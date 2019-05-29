急需保育！馬來西亞極危雄性蘇門答臘犀牛離世　野外族群下降中

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)世界自然自基金會27日於臉書發布不幸消息，馬來西亞最後一頭雄性蘇門答臘犀牛「Tam」已離世，留下牠的遺孀「Iman」，亦是全球僅存的雌性犀牛。

法國新聞廣播電台(Franceinfo)引述國際犀牛基金會(International Rhino Foundation)，由於蘇門答臘犀牛受棲息地的縮減與盜獵威脅，目前分散生活在印尼各地的80頭野生犀牛個體皆被迫狐立，這將危岌此物種繁衍，甚至有可能在10年內消失。

據國家地理雜誌(National Geographic)，30歲的雄性蘇門答臘犀牛「Tam」自2008年在馬來西亞沙巴被捕抓後就被安置在塔賓野生動物保護區。當時是為了讓牠和另外兩頭雌性犀牛透過人工繁殖的方式，復育下一代，卻未能成功。

法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」引述世界自然基金會(World Wild Fund, WWF)說法，Tam離世後就剩Iman了這最後一頭蘇門答臘犀牛了。該組織表示，若再不注意的話，還有更多物種會從大家眼前消失。

據國際自然保護聯盟(IUCN)，2008年尚有220到275頭成年蘇門答臘犀牛，並列為極危物種。據世界自然基金會，目前尚有大約100頭或是更少，生活在印尼，且族群數正持續下降中。有別於其他犀牛，亞洲犀牛擁有二隻犀牛角，卻因被誤以為犀牛角具有療效而受盜獵的威脅。