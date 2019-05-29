貿易戰延燒 美中女主播辯論未演先轟動

美中貿易戰升溫之際，美國福斯財經新聞網主播黎根與中國環球電視網主播劉欣在網上就貿易議題互嗆，兩人同意在台北時間30日在黎根的節目隔海辯論，話題性十足。

美中談判隊伍未能就貿易爭端達成協議，美國總統川普對中祭出懲罰性關稅後，兩國媒體也接連開火。福斯財經新聞網（Fox Business Network）主播黎根（Trish Regan）與中國環球電視網（CGTN）主播劉欣在推特（Twitter）互指不是，黎根邀請劉欣就美中貿易戰進行辯論，劉欣表示接受。

劉欣同意以節目來賓身分與黎根辯論的附加條件是不玩「扔泥巴遊戲」。黎根回答說：「不用擔心，我不扔泥巴，我只會拋出事實，來訂個日期吧。」

黎根和劉欣將在美東時間29日晚間8時（台北時間30日上午8時），在黎根主持的黃金時段節目上直播辯論。美中兩位知名當家女主播將舌戰的消息，在兩地媒體與網路界都引起高度重視，也未傳出北京方面反對的聲音。

2015年擔任福斯財經新聞網主播的黎根是「黎根黃金時段」（Trish Regan Primetime）主持人。她去年曾批評丹麥跟「委內瑞拉一樣，剝奪人民發展機會」，引來丹麥財政部長憤怒反駁。

黎根年輕時曾在家鄉新罕布什爾州參加選美，並代表新州爭奪美國小姐后冠。黎根就讀哥倫比亞大學歷史系，曾任職哥倫比亞廣播公司（CBS）、CNBC與彭博電視（Bloomberg TV），財經新聞資歷豐富。

中國環球電視網黃金時段時事節目「欣視點」（The Point）主持人劉欣來頭不小，1997年從南京大學外國語學院畢業後加入央視，以中文與英語主持節目。劉欣將與黎根辯論的消息曝光後，中國社群網站瘋傳她1996年在倫敦參加國際英語演說比賽奪冠的影片。

中國環球電視網是中央電視台分支機構所屬的英文頻道，全球各地均能收視。

美中貿易談判本月稍早破局，美國政府對幾乎所有中國商品加徵的關稅調高至25%，中國也不甘示弱對價值600億美元的美國商品提高關稅。

目前還不清楚中國觀眾要如何收看這場中國環球電視網稱之為「史上首次」的辯論，但人民日報、央視和環球時報都在微博上分享辯論的新聞。

這兩個女人之間的唇槍舌劍始於上週，黎根指控中國每年從美國「竊取高達6000億美元智慧財產權」，還說如果不加以制止，中國就會繼續偷下去。

劉欣堅稱中國永遠不會接受不公平的貿易協議，抨擊黎根「鼓吹經濟戰爭」，「她宣洩的盡是情緒和指責，卻少有實質依據」。

黎根建議拒絕向中國買東西來作為懲罰。「如果我們停止購買，他們就會停止賺錢，這是我們的武器，也是川普總統不怕使用的武器。」

劉欣回擊說，黎根使用「貶損」的言詞，且行為「失去體面」。她堅稱「中國將會保持理性」，維持一個成年人該有的作風。