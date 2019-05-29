聖母峰成通往天國之路 攻頂「大塞車」釀11死

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）攀上全球第一高峰聖母峰，是許多登山客終其一生的夢想，以往登山死亡事件通常是雪崩等重大意外，但今年卻極其不尋常，旺季開始至今已傳11起死亡案例，而追究原因，竟然是「攻頂大塞車」。

CNN報導，5月20日該週，登山客開始「大排長龍」，等著攻上8,848公尺高的峰頂。然而，在海拔8,000公尺以上的營地，一般人在不需氧氣供應下，僅能待上幾分鐘，許多人不慎因高山症、缺氧等狀況猝死，該地區因此稱為「死亡之地」。

從一張20日的照片可見，白雪皚皚的山脊上，竟是一路綿延不斷的攻頂長龍。曾四度攻頂的山友Alan Arnette抱怨，尼泊爾今年發放太多許可證，從登山客到嚮導，共有高達800人上山。再加上天候不佳，晴朗的時段並不多，難怪「交通壅塞」、意外頻傳。尼泊爾官方澄清，今年發了381張，與以往相差無幾，只比2017年多發9張。

不過，經驗老道的嚮導Adrian Ballinger認為，今年太多欠缺經驗的登山客，加上不肖業者兜攬峰頂生意，導致登山客困在峰頂。根據現有規定，尼泊爾並未要求有意登聖母峰者提供登山經驗證明，但會朝修法方向努力。

據統計，自1922年迄今，已有200人在峰頂喪命，多半長眠於冰川或積雪之下。