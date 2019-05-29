台美日合辦GCTF研習營　探討資安及新興科技

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）由台灣、美國、日本三方共同舉辦的「網路安全與新興科技國際研習營」昨（28）日在台北舉行開幕式，來自20個國家超過33位政府官員及專家將在為期三天的研習營中交流分享各國在資安及科技領域的作為。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）副處長谷立言（Raymond Greene）致詞時表示，「若是沒有資安，我們便無法享有活躍的數位經濟。我們必須共同努力，確保新興數位科技的安全及一致性。」

根據外交部，此次研習營邀請美國國土安全部（DHS）網路安全及基建安全署（CISA）國家風險管理中心主任柯列斯基（Bob Kolasky）擔任專題講者，另有美國國務院、美國聯邦通訊委員會、我國國家通訊傳播委員會，以及行政院資通安全處等官員擔任研習營講師，就網路安全的挑戰及機會、人工智慧等新興科技議題進行討論及經驗交換。

谷立言也提及，此次美國派遣來台的官員相較歷年全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營的代表規模及層級都更高，而此次研習營除了有印太地區的夥伴參與外，墨西哥及智利也派了代表共襄盛舉。

外交部政務次長謝武樵則表示，這是GCTF第三次舉辦與資安相關的研習營，一個安全的數位經濟需要有集體的努力及作為，期盼藉由研習營進一步推動台灣、美國及日本等理念相近國家在資安及科技領域的合作交流。

台美自2015年來已透過GCTF合辦19場國際研習營，日本台灣交流協會也自今年開始四度參與合辦GCTF活動，謝武樵提及，「GCTF不僅使台灣與美國之間長期的雙邊合作制度化，也成為台灣與理念相近國家合作的多邊平台。」

日本台灣交流協會副代表西海茂洋表示，科技進步雖然為現代社會帶來便利及生產力，但也伴隨著像是網路攻擊及個人資料竊取等挑戰，期盼GCTF研習營中能進一步討論如何利用新興科技實現自由、開放與繁榮的社會，且有助於各國之間的未來合作。