「民進黨」總統初選過程「群魔亂舞」

1979年12月10日發生在高雄「美麗島事件」，促成1986年成立「民主進步黨」。

民進黨的中心主張，包含遵循「民主」與自由的憲政秩序。但是在30餘年後，竟然為了總統初選的權位之爭，將創黨神主牌【民主進步】置之腦後，權力在握者，只是一頭熱，使盡手段、掩耳盜鈴、拋棄民主素養不顧，以為掌握黨內決策機構「中執會」，進行「朝令夕改」，即可符合民主程序。

台灣民主進步黨第15任總統(2020台灣總統)提名選舉，是民進黨所舉辦的第7次總統候選人初選。初選方式採先登記再協調，如無法調退，則由中央黨部辦理全國民意調查決定提名人選。據知，本次初選協調期程超過二個月，是民主進步黨創黨以來，最長的一次協調期程。

民進黨的選舉提名方式，係依據2011年1月22日民進黨臨時全代會表決通過，總統、區域立委、直轄市長、直轄市議員、縣市長等公職提名黨內初選，採用「全民調」方式產生。其中的總統初選，採先登記再協調，如無法協調一人代表，則由中央黨部辦理全國民意調查決定提名人選。

2019年3月6日，民進黨中常會確認辦理本次的公職提名黨內初選，是採用2011年2月23日由中執會修正通過的「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」。而根據該民意調查辦法規定，總統的初選民調有以下幾個重點：(參考 wiki)

● 以初選民調執行日期首日前十二個月內發行之住宅電話簿為抽樣母體進行隨機抽樣。民調執行單位共5家，每家樣本總數不得少於3000個。

● 採用對手對比式題型，對手人選之擇定以本黨初選候選人有共識者，或主要對手政黨已正式提名者。若無法產生對手則採用黨內互比式題型。

● 若僅有一人之民調成績等於或高於對手，則由該候選人勝出，其餘皆由民調成績最高者勝出。

有關2020民進黨台灣總統候選人提名作業時程，重要歷程如下：

2019年3月13日，中執會決議並作成如下作業時程～

公告日期：3/14。

登記日期：3/18-3/22。

協調日期：3/23-4/2。

政見發表會日期：4/4-4/9。

民調日期：4/10-4/12。

提名日期：4/17。

2019年3月27日，中執會再修改決議並作成如下作業時程～

協調日期：延長至4/12。

政見發表會日期：4/13-4/14。

民調日期：4/15-4/17。

提名日期：4/24。[5]

2019年4月10日，中執會再再修改決議並作成如下作業時程～

協調日期：延長至5/22。

政見發表會日期：未定。

民調日期：未定。

提名日期：未定。

至今，中執會如下作業時程～

協調日期：未定。

政見發表會日期：未定。

民調日期：未定。

提名日期：未定。

「人而無信，不知其可也」 為什麼民進黨中執會，再一次、又一次地一再修改決議呢？中執會的成員，都是民意代表、民選首長、或行政首長歷練出身，難到不知道法律行政程序嗎？

還是有影武者自認為權力無限大，不再掩飾眾人耳目，而認為只要經由少數人的中執會表決通過，即可無限制地修改規則？

一般人都有常識：當辦法公告，遊戲規則確立，並開始執行後，若再有辦法內容修訂，則應視為「新辦法」，新辦法是適用在下一次的。

對於民進黨2020台灣總統候選人初選亂象，有越來越多來自四面八方的聲音，他們來自民進黨內部、綠營的、藍營的、外國的、日本的、美國的、AIT 的，他們都為賴清德抱屈。因為黨內初選時程早已啟動，協調不成就要走完電視政見發表與全民調，不容中途改變初選規則的啊！

民進黨快被掏空而剩下美麗的「民主」「進步」黨名嗎？這些篳路藍縷創黨的前輩們，感覺創黨精神不再、黨魂黨德不存了。