貼心陪同面試 中市職訓課程助新住民重獲職涯新生

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助新住民投入職場，台中市政府勞工局今年舉辦三梯次「職能前導課程」，介紹產業概況、工作環境及人力資源需求與發展，協助新住民銜接後續系統性職業訓練。第一梯次「社群媒體與數位行銷達人培訓班」已於3月圓滿結束，反應熱烈，將陸續規劃第二、三梯次課程，歡迎新住民報名參加。

勞工局長吳威志表示，透過「職能前導課程」，希望讓新住民朋友在參加職業訓練前，對該項職業多了解，提升適合自身的技能，增強就業能力，讓他們順利進入職場後，達到經濟自主的目標。

吳威志指出，勞工局今年預計舉行三梯次「職能前導課程」，第一梯次「社群媒體與數位行銷達人培訓班」日前圓滿結束，內容包含社群媒體與數位行銷產業發展、資源連結策略及工作環境介紹、網路平台行銷推廣等，學員與講師積極互動，反應熱烈，今年將陸續規劃第二、三梯次課程，歡迎新住民報名參加。

台中市就業服務處傅晶如表示，就服處除了針對新住民辦理「職能前導課程」，更主動參加新住民各項活動，如新住民嘉年華活動、東協好聲音才藝競賽暨泰緬潑水節慶活動、新住民回娘家歡慶新年活動等，藉由設攤宣導，提供各項就業資源，建立無隔閡式的就業服務，若擔心面試時不知如何與雇主溝通，就服處也貼心推出陪同面試服務。