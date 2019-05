台灣音樂人推動交流 搭建新南向獨立音樂橋梁

「我想把大家的通路都串起來,台灣與新南向國家互動可以更多元。」頭戴鴨舌帽、渾身充滿文青氣息的台灣音樂人黃俊豪,正與新加坡樂團樂手聚會,暢談如何搭建互動橋梁。

來自台灣的Atrip音樂總監黃俊豪今天透過新加坡在地的自由撰稿者穿針引線,與本地樂團歌手在庶民美食咖啡店裡話家常,尋求是否有讓台灣獨立樂團有更多機會前進新南向國家,促成雙向交流。

台灣推動新南向政策,雖全面發展與東南亞國家在文化、藝文、觀光、經貿等交流,不過,獨立樂團領域仍屬新興處女地,黃俊豪則深耕獨立音樂文化領域。



當2016年接獲朋友詢問可否帶海外音樂朋友參與台灣音樂節活動,也就是這個無心插柳契機,讓他4年來逐漸搭建台灣與新南向國家獨立樂團雙向互動橋梁。

黃俊豪告訴中央社記者,2016年泰國樂團The90s參與嘉義「Wake UP 覺醒音樂祭」與台灣巡演,結果這個樂團返回泰國後受到當地媒體大幅報導,邀約不斷。這也讓台灣與泰國獨立樂團都認識到彼此互動的重要性,更是音樂無國界的最佳註腳。



由於看到泰國樂團帶來對台灣正面宣傳效益,黃俊豪決定全力投入這個鮮少受外界關注的獨立樂團交流領域。

他指出,包括新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國等新南向國家,都擁有為數甚多的獨立樂團,即便這些樂團都使用本國語言或英文演唱,但樂團風格、唱腔或曲風都能打破國界藩籬,受到台灣樂迷們喜愛。

相反的,台灣樂團如有機會赴新南向國家表演,也同樣受到當地樂迷們支持。



4年多來努力結果,台灣樂團已能串連泰國曼谷、新加坡、菲律賓馬尼拉、馬來西亞吉隆坡與檳城等地樂團,今年更情牽緬甸樂團。

黃俊豪也以泰國樂團為例,說明近年來諸如GOREALLA、Bomb At Track、EBOLA、HOPELESS、GYM and Swim均曾分別赴台灣參與中壢「發條音樂節」、台北「The Next Big Thing 大團誕生」、「Wake UP覺醒音樂祭」、「聲波浪潮音樂節」等活動演出。台灣諸如2HRs、the fur.等樂團也赴泰國巡迴演出。



黃俊豪接受訪談認為,台灣獨立樂團看似小眾市場,但發展前景方興未艾,校園之中有愈來愈多的年輕朋友,非常熱愛擁有強烈個人風格的獨立樂團表演。

他強調,推廣東南亞和台灣之間的獨立樂團等文化交流,不僅串連台灣與新南向國家的音樂連結,也讓新南向國家的樂迷認識更多的台灣樂團歌手。