腸病毒疫情升溫 全台5縣市拉緊報

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（28）日表示，腸病毒疫情拉警報，全台有5個縣市已超過縣市流行閾值，而上週北部也新增1例腸病毒併發重症病例。疾管署籲請家長及嬰幼兒照顧者應落實手部衛生及做好居家環境清潔，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫。

疾病管制署公布國內新增1例腸病毒併發重症病例，北部2歲男童5月上旬因陸續出現發燒、食慾不佳、手腳紅疹、肌抽躍、嘔吐及步態不穩等症狀住院治療，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染併發重症，所幸男童經治療後現已康復。

疾管署監測資料顯示，上週（5月19日至5月25日）國內腸病毒門急診就診人次共計10,025，較前一週增加16.8%，已接近流行閾值（10,500人次），其中宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣已超過縣市流行閾值。

今（2019）年累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（6例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

疾管署表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

腸病毒傳染力強，由於成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，再次提醒民眾外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。此外，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。