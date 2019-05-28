新北市藝術駐市7週年！

新北市文化局與教育局共同合辦「2019新北市藝術 駐市」系列活動今（28）日首場起跑記者會， 新北市政府文化局副局長于玟、新北市政府教育局主任秘書歐人豪、 優人神鼓執行長王騰崇、插角國小校長陳宥然與約210名國小學童 及社區居民一同參與這場磅礡震撼的藝術盛會。

新北市政府文化局與教育局，自2013年合作辦理新北市藝術駐市 至今已邁入第7年，累計超過49,000名學生及市民朋友熱情參 與， 每年新北市文化局與教育局會邀請國內優質的表演藝術團隊合作， 走訪新北市各行政區進行校園的示範演出以及舉辦社區的文化平權工 作坊、講座，藉此機會讓新北市民更親近藝術， 而每年均受到許多新北市市民朋友與師生們的支持與好評回饋。

去年2018年我們首次與優人神鼓合作， 讓新北市民朋友體驗鼓聲所帶來的磅礡與震撼。今年，2019， 新北市政府文化局將再次邀請優人神鼓與我們一起舉起鼓棒讓鼓聲迴 響在新北市的校園內，以藝術駐市，美化生活，再次出發。

今日首場演出於三峽區插角國小戶外操場舉行， 以優人神鼓知名作品《聽海之心》的經典鼓曲開場， 鼓聲迴盪在三峽的山谷之間，讓參與者不僅沐浴在山林的芬多精中， 更感受了藝術振奮人心的力量!

這次將延續去年優人神鼓帶領大家體驗的「三打」訓練， 進行「先學打坐，再教打鼓」， 讓校園學生及樂齡的爺爺奶奶來體驗「打坐」、「打拳」、「打鼓」 ，透過肢體、擊鼓與自己生命的修練體悟，進行生活美學的實踐， 達到「道藝合一」的精神。

新北市政府教育局表示，今年延續與文化局合作藝術駐市計畫， 特別盤點幾間偏鄉小學，上至山林下至海灣， 讓藝術資源能遍佈各區，本年度也特地安排石門、 野柳區進行樂齡族工作坊， 讓孩童到樂齡長者都能近距離觀賞優人神鼓震撼人心的感動， 透過磅礡的鼓聲，找尋心中的寧靜， 跟著優人一起在自己的寧靜中擊鼓，讓藝術駐留，讓鼓聲迴響。