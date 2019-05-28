新北多元文化小巴首發 偏鄉學童體驗國際文化

新北市教育局九大國際文教中心今年首度規劃「 多元小巴士」至偏鄉學校推動百校好多元活動，今(28) 日首發兩場分別從文山分區及三鶯分區國際文教中心出發到偏遠學校 柑林國小及鳳鳴國小進行主題展動靜態活動， 帶給偏遠地區的孩子豐富的國際多元文化教育體驗。

文山分區國際文教中心大豐國小今年展覽主題為「 澳洲Australia的奇幻寶盒」，志工群帶著澳洲文物， 前進本市最迷你小校雙溪區柑林國小， 鄰近的上林國小與牡丹國小也一同共襄盛舉，聆聽志工媽媽介紹澳洲 文物及動物世界故事，包括萌萌教主無尾熊、活蹦亂跳的袋鼠、 外表憨厚的袋熊、謎樣般的鴨嘴獸、 會發出瘋狂笑聲的笑翠鳥或瀕臨絕種的兔耳袋狸。 柑林國小學生特別表演森巴鼓，熱情回應志工群的分享，森巴鼓棒敲 擊出原住民音樂的火花，搭配澳洲原住民的笛吉里杜管低沉樂音， 所有師生和志工都沉醉在音樂饗宴中。此外， 文化局的圖書巡迴列車也駛進柑林國小，師生可現場借書， 增進對國際教育知識的理解。

三鶯分區國際文教中心樹林國小今年展覽主題為「前進南美大冒險- 秘魯之旅」，志工群今天來到本市邊陲的鶯歌區鳳鳴國小，帶著學童 揭開古印加帝國神秘面紗，並現場製作祕魯羊駝胸章， 及調配祕魯傳統紫玉米汁，充滿異國文化情趣。

教育局新住民文教輔導科科長吳宜真表示， 6月份多元小巴士將開抵臺灣本島極東點的貢寮區福連國小、 極北點的石門區石門國小與老梅國小，及本市西邊小校林口區嘉寶國 小，將由雙和分區、淡水分區及板橋分區國際文教中心志工群前往服 務。

雙和分區國際文教中心積穗國小設計「尋緬探印」闖關活動， 闖關成功可獲得緬幣獎賞， 活動結束後學生還可用自己賺到的緬幣兌換印、 緬的小零食和文化小物。淡水分區國際文中心淡水國小主題為「 前進東南亞－『泰』有意思、『菲』我莫屬」， 除了介紹泰國和菲律賓文化，學生也將體驗製作美食泰式香蕉煎餅， 並親自動手編製菲律賓貝殼串珠手鍊。

板橋分區國際文教中心文德國小主題為「玩『美』攻略」，除了傳統 印地安歷史介紹外，也將帶領學生彩繪印地安傳統頭飾及體驗印地安 圓圈舞蹈，並嘗試動手製作美式漢堡。