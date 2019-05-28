總統府變飯店?百年古蹟開放外國背包客入住　提案申請細節8月公布

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）適逢總統府建築落成百年，中華文化總會（以下簡稱文總）攜手總統府、觀光局邀請國際觀光客，體驗「來去總統府住一晚」活動，將於8月公布近一步遴選辦法。

旅行不再走馬看花！深度旅行已蔚為風潮，台灣更將打開總統府大門，由文總以及觀光局邀請國際背包客前來申請入住，發揮台灣人好客的精神，今（27）日記者會上也一併公開前導影片，和以往宣傳台灣觀光短片不同的是，此支影片女主角由總統蔡英文擔綱。

前導影片首先由蔡英文用流利的英文歡迎外國旅客，並可見台灣的特色美食、代表景點、動植物等風光，盼吸引外國人來台不只短期住宿，而能更深入體驗並了解台灣文化。

文總副秘書長李厚慶表示，文總於去年起陸續參加台灣在日本舉行的Taiwan Plus活動、還有印度新德里的科技展覽，都發現當地人對台灣文化躍躍欲試的現象，像是日本人想吃台灣滷肉飯，或印度人想嘗試虛擬實境體驗台灣衝浪，他們都願意花上很長的時間排隊，這讓他感到很驚訝！

李厚慶說明，文總邀請各國的背包客提案報名「來去總統府住一晚」活動，體驗台灣生活文化，共開放20組旅客入住，也將與觀光局、觀光協會一同合作規劃活動細節，預計將於8月前在官網上公佈詳細遴選辦法。

針對即將入住的地點，總統府發言人強調，考量到安全問題，總統府主體依舊為辦公使用，只會開啟府區內次建築有備寢的空間。

另外，以獲得「世界最棒工作的台灣女孩」出名的旅遊作家謝昕璇，這次也擔任宣傳大使，她表示，在總統府房間內也可見台灣文創商品，充滿設計感，堪為新舊的結合。

此外，「來去總統府住一晚」將包含一泊朝食，客製化的行程等活動，將於8月公布詳情。