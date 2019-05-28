驚！全球河水採樣研究　抗生素含量驚人

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）英國約克大學的研究團隊27日首度揭露全球6大洲、72國家水樣本的14種抗生素含量檢驗結果，河水中抗生素含量令人擔憂。

綜合法媒「法蘭西24(France 24)」、「晨報(Le Matin)」與加拿大廣播公司(Radio-Canada)的報導，英國泰晤士河、孟加拉布里甘加河、歐洲的多瑙河等各地的河流都有一個共同點；它們都含有高濃度的抗生素。抗生素濃度在全球河流中，有些甚至超過「安全」標準的300倍。

這個計畫是由英國約克大學(University of York)所領導，並且在龐大的後勤支援挑戰中，將92個採樣套件(92 sampling kits)寄到全球各地的合作伙伴的手中，讓他們前往當地河流系統多個地點進行採樣，並將樣本冷凍後，寄回英國進行分析研究，詳細的研究結果尚未出版。

環境和地理系的協調監測工作的John Wilkinson博士表示，至今為止，大部分抗生素的環境監測工作都在歐洲、北美洲與中國進行，且通常都只對極少數的抗生素進行監測。因此他們對於全球規模的問題，所知甚少。他還說，他們的研究有助於縮減這一關鍵知識之落差，為以前從未監測過的國家建構數據。

研究團隊將檢測數據與AMR產業聯盟(AMR Industry Alliance)最近所建立的「安全」水平，在20-32,000 ng / l的水平範圍進行不同抗生素的比對。

在711採樣地點中，最常被檢測到的抗生素是「甲氧苄啶(trimethoprim)」就檢出307次，此抗細菌藥主要用於治療泌尿導感染。另外一種抗生素是可對抗多種病原菌的「環丙沙星(ciproflaxacin)」，是在51個地點中檢出超過安全值。

研究團隊指出，抗生素含量超出安全限制的國家常出現在亞洲與非洲，而歐洲、北美洲與南美洲地區的濃度含量也備受關注，顯示抗生素污染為「全球性問題」。

另外，研究團隊也發現，抗生素含量最多的是出現在南亞的孟加拉與巴基斯坦、非洲的肯亞與奈及利亞，還有歐洲的奧地利。這項研究顯示，高風險的地點通常出現在鄰近廢水處理系統、廢棄物處理場與污水排水場及一些政治動盪的區域，如以巴邊境。

這些結果並不表示全球的河流都受到污染，加拿大社布魯克大學(Université de Sherbrooke)實驗室分析與環境研究所教授Segura說，一切攸關採樣地點。這位教授曾經在2015年，進行關於全球地表水中抗生素存在的數據比較研究，因此對此研究結果並不感到驚訝。