台灣攝影之光進軍俄羅斯　「夜間隧道」勇奪建築類金獎

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2019莫斯科國際攝影獎中,台灣攝影師楊宗翰以作品「夜間隧道」勇奪建築類第一名,另外,台灣攝影師邵安澤,則拿下2座金牌、台灣攝影師翁富美則有12件作品獲獎。

中央社報導,莫斯科國際攝影獎(MIFA,Moscow International Foto Awards)公布2019年度比賽得獎名單,該獎項從2014年起舉辦,目的在向俄羅斯展示世界各地攝影師的潛質,比賽分為科學、人物、自然、藝術、建築等9個主題,總冠軍可贏得3000美元獎金(約新台幣9萬4000元)。

MIFA大會日前公布2019年度比賽的得獎名單,台灣攝影師楊宗翰以「夜間隧道」系列作品,拿下建築類第一名。

楊宗翰表示,隧道是小時候回家的必經之路,每次穿越隧道都感覺時間過得特別慢,在隧道裡的光影變化像是進入穿越時空的捷徑,對於隧道的印象與輪廓總是模糊不清,於是試著對夜晚的隧道拍攝。

楊宗翰的作品也將於6月19日至6月23日在俄羅斯首都莫斯科市中心舉行攝影作品展。

此外,台灣攝影師邵安澤也以Dull and Sulk拿下廣告音樂類金牌、以Architecture Of Music拿下活動音樂類別金牌、以EMERGING FROM THE COCOON拿下廣告音樂類別銅牌。

台灣攝影師翁富美(Shirley Wung)則有12件作品得獎,其中Traveling獲得建築橋梁類的金牌,另有5件作品得到銅牌、6件作品獲得榮譽獎。

今年總冠軍兼新聞編輯類第一名由丹麥攝影師Rasmus Flindt Pedersen憑著系列作品The Forgotten Country獲獎,記錄了葉門內戰引起的人道危機。