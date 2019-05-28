【最新】不認同李進勇任中選會主委　張淑中請辭獲蘇貞昌批准

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 遭質疑可能影響選務工作中立性的中選會主委提名人李進勇人事同意權案，今(28)日在立院闖關。中選會委員張淑中因無法認同與接受政黨色彩鮮明的李進勇出任中選會主委，中午前往中選會送交辭職函，並宣布自即日起，辭去中央選舉委員會委員職務。

根據《自由》最新消息，針對張淑中委員的辭呈，行政院長蘇貞昌下午已經准辭，行政院並強調提名李進勇並無違法。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）下午再次重申，提名李進勇先生擔任中選會主委，原本就無違法，其學、經歷皆適任。立法院若同意其人事案，行政院也期許他未來執行選務時可專業、超然、中立，為民服務。

綜合《聯合》與中央社稍早報導，張淑中今中午前往中選會送交辭職函，請代主委陳朝建轉呈行政院長蘇貞昌時，陳朝建當場表示慰留。但張淑中表示，這是個人核心理念的堅持，不會繼續留任。

張淑中聲明中指出，中選會是獨立行使職權機關，包括正副主委等所有委員，任職期間皆不得參加政黨活動，應超出黨派獨立行使職權，尤其主委一職代表中選會形象，要讓人民信任辦理選舉與公投事務時能堅持「選務中立」，角色動見觀瞻也格外重要。

張淑中說，今(2019)年2月25日行政院長蘇貞昌提名民進黨籍雲林縣前縣長李進勇，出任中選會主委後，社會各界爭論不斷。她基於個人理念，對政黨色彩十分明顯的李進勇今天恐將通過立院同意成中選會主委，無法接受及認同，宣布請辭中選會委員。

張淑中表示，2009年5月22日立法院三讀通過《中央選舉委員會組織法》，是要賦予中選會「法制化」職權；而法制化後的中選會歷任主委，不論賴浩敏、張博雅、劉義周或陳英鈐等前主委們，至少皆為「無黨籍」，外界爭議不大。

張淑中主張，不論我國政府是由那一個政黨執政，中選會主委人選都應審慎參酌並循2009年以後的慣例作法，提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會「政治中立」、「選舉中立」的深層期待。

由於李進勇為民進黨籍前雲林縣長，政黨色彩濃厚備受爭議，藍綠今投票過程中也爆發多波推擠衝突。