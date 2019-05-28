麻疹患者趴趴走 曾搭乘北捷和前往Ikea購物

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（28）日公布新確診1例國內感染麻疹病例，該名患者於可傳染期間曾搭乘捷運，並前往Ikea等處，提醒曾於同時段出入相同場所的民眾，若出現疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫和就醫。

新增的麻疹患者為北部20多歲男性，5月21日起陸續出現發燒、喉嚨痛及腹瀉症狀，25日出疹，經就醫通報，於今日檢驗確診。由於個案近期無國外旅遊史，研判可能於國內遭症狀不明顯人士感染，感染源待釐清。

疾管署表示，該患者在22日早上（可傳染期間）曾搭乘台北捷運七張站至台北小巨蛋站，並前往松山區的Ikea宜家家居和紅燒大腸麵線，提醒曾於相同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入人潮密集或空氣不流通之公共場所，應戴口罩以降低感染風險。此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。