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中選會人事同意權立院投票　國民黨推倒票匭引爆藍綠大戰

投票將到28日下午4時截止。但因國民黨立委多人將圈票處推倒、砸毀，企圖阻止投票，引爆多次藍綠衝突。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/28 15:19

一名女立委不慎摔倒 (中央社)

圖/中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院會今(28)日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權投票，立法院長蘇嘉全上午9時50分在混亂中宣布開始投票。但因國民黨立委推倒圈票處，藍綠爆發多波推擠衝突。

中央社報導，民進黨立法院黨團今晨6時發布甲級動員，國民黨立委則在7時左右抵達，議場門一開，藍綠立委各占一半主席台，國民黨立委還舉著「程序作弊、投票無效」、「民主作弊黨、執政小偷黨」等看板。

圖/中央社

約在8時30分，國民黨立委林為洲、江啟臣等人企圖搶投票櫃，導致議事人員受傷。立法院長蘇嘉全透過新聞稿指出，對這種非理性的暴力行為，表示深切遺憾。

上午9時，院會仍未開始，國民黨立委拿出自備的麥克風。江啟臣說，內政委員會日前審查李進勇人事同意權案的議事錄中清楚記載，李進勇沒有簽到，「就這樣完成審查了嗎？」江啟臣說，中選會人事同意權過去沒有一次是這樣審的，如果投下去的話，對台灣民主是最大恥辱。

約9時26分，朝野立委在主席台上爆發推擠衝突民進黨團以人數優勢，一一將台上的國民黨立委，往主席台右邊推擠。

蘇嘉全在9時50分從左邊進入議場，宣布開始開會，並在9時53分開始投票，投票截止時間為下午4時。

議事人員隨即開始佈置圈票處、票匭，但國民黨立委多人衝上前去將圈票處推倒、砸毀，更有立委直接坐在票匭上，欲阻止投票。

蘇嘉全隨即宣布，因原設置票匭無法行使投票，請議事人員增設票匭。

北區領票處在民進黨人數優勢下，陸續領票、投票，但南區領票處，則有黃昭順向議事人員潑水、搶選票等零星衝突。

10時18分，北區領票處、圈票處前再度爆發推擠衝突，民進黨立委郭國文、洪宗熠等人為保護圈票處，與國民黨立委鄭天財、顏寬恒推擠後雙雙倒地。

民進黨立委趙天麟與國民黨立委林為洲扭打，民進黨立委吳秉叡也將無黨籍立委陳玉珍抬開，朝野立委上演全武行，江啟臣更站在主席台前的桌上，指蘇嘉全主持議事不公。

朝野立委爆發多波推擠衝突後，民進黨立委仍持續領票、投票，但原有4個圈票處，因遭國民黨立委破壞，最後議場內只剩下一個圈票處

圖/中央社
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