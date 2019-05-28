賴清德再喊話29日中執會「勿修改初選辦法」　澄清「不會採取法律戰」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 明天(5月29日)民進黨中執會將再討論總統初選事宜，賴清德今（28)日被媒體問到，明天可能上演表決戰，有無因應措施，是否可能退黨參選或採取法律途徑。

中央社引述賴清德說，「希望不會啦」，黨初選辦法已經公告執行，上次中執會，黨主席卓榮泰也講得非常清楚，初選公告辦法一定要捍衛。

賴清德認為，如果大家都能尊重黨的制度，明天中執會自然沒有什麼其他問題，他個人希望明天中執會能夠把所有選舉期程確定下來，盡早完成初選。

他說，大家都接受初選結果，除了可以減少基層焦慮，也可以團結打贏明年2020年選戰。他重申「明天(29日)的中執會千萬不要修改初選辦法」。

至於民進黨主席卓榮泰今也說，希望支持者及團體不用動員，不用號召民眾前來關心；黨內問題應該透過協調機制解決，而非透過動員方式處理。

明天中執會還將討論嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案，內容包括，

◆總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；

◆建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；

◆建議於6月10日至6月14日辦理民調。

媒體今追問賴清德「不接受50%手機民調嗎？」賴清德回應「呵、呵、呵，我是覺得初選制度的維持是非常重要」。

賴清德昨(27)日也透過臉書呼籲黨內同志，尊重並維護民進黨的民主機制，初選時間已一延再延，如果又修改已經公告的選舉辦法，對民進黨將造成莫大的傷害。

賴清德說，他是民進黨黨員，25年來在所有的公職職位上努力表現，因為他肩負著民進黨的形象與責任。

他強調

如果民進黨中執會本周三(29日)真的再做出傷害黨的決定，我也不會做出傷害黨的事，因為我深愛這個黨。