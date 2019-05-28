8成罹患肺癌主因皆是菸害 尤其這行業更要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）過去20年間，慢性阻塞性肺病（COPD）及肺癌在全球主要死因已攀升至第7位與第12位，預估在2040年將正式成為10大死因。WHO將今年5月31日世界無菸日主題訂為「菸品與肺部健康」，呼籲各國政府應付諸行動，以有效的政策減少菸品消費，保護民眾免於菸害，改善肺部健康。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁副院長表示，慢性阻塞性肺病是一種呼吸道長期發炎、導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，而吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍，慢性阻塞性肺病所導致的死亡中，更有45%可歸因於菸品使用。

除此之外，鮮少人注意到吸菸也會提高罹患肺結核及死亡的風險，全球約有7.9%的肺結核病患是因吸菸罹病，更占據全球主要死因的第11位。

台灣家庭醫學醫學會施錦泉副理事長更指出，吸菸還會傷害腹中的小生命，胎兒暴露於菸霧毒素中，使其肺部的成長及功能發育減緩，除了未來容易罹患氣喘、肺炎及支氣管炎等病症，更會增加2倍嬰兒猝死症的機率。

此外，根據國健署調查，營造工程業的男性職場吸菸率高居第一，勞動部職業安全衛生署李柏昌副署長則指出，一般人平均長達四十年的職場生涯，每天至少8小時的時間都在職場中渡過，如果天天處於菸害環境，對肺部健康的危害甚大；而且就算不吸菸，暴露於工作場所的二手菸也會增加1.39倍罹患肺癌的機率。

國民健康署副署長賈淑麗表示， 肺癌為全球最致命的癌症，菸害造成超過三分之二的肺癌患者死亡，戒菸除了為自己，更為了家人、朋友，可多善用國民健康署提供的免付費戒菸專線、全國4,000多家醫事機構所的戒菸服務等多元戒菸管道，還有貼心到職場提供的戒菸服務，相挺麥呷菸，逗陣來戒菸！