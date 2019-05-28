全球極端氣候促海平面上升 2100年恐1.87億人流離失所

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由22位科學家組成的國際研究團隊，20日在美國國家科學期刊(PNAS)提出警訊，地球若持續暖化，導致全球溫度上升攝氏5度的話，到2100年海平面將上升超過2公尺，迫使全球1.87億人喪失家園。

綜合法媒「巴黎人報(Le Parisien)」與「法蘭西24 (France 24)」的報導，據研究報告顯示，由於極端氣候加速了格陵蘭島和南極洲的冰蓋融化，將促使海平面上升速度比先前所預估的還要來的快，威脅約179萬平方公里的陸地，造成全球1.87億人失去家園。

聯合國氣候小組於2014年的報告指出，地球若持續升溫，碳排量仍無減緩跡像的話，與1986年到2005年這段期間相比，到了21世紀末時，海平面將上升1公尺。而根據全球遵循《巴黎協定》將平均氣溫升幅控制在攝氏2度內的目標，海平面上升的幅度應介於36公分至126公分，然而自2015年簽訂該協定後，與此時相比的地球溫度，已悄悄上升了約攝氏1度。

在PNAS新研究報告中，國際研究團隊則持較悲觀的態度，其推測，與工業革命前的溫度相比，到了2100年若上升攝氏5度，海平面將上升62公分到238公分。研究執行者布里斯托爾大學(University of Bristol)自然地理學教授班柏( Jonathan Bamber)警告，這樣大規模的海水上升將對人類產生深遠的影響。