電商巨擘亞馬遜取得「 .amazon」網域名　南美四國抗議

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）負責管理網域名和IP位址的網際網路名稱與數字位址分配機構（ICANN）近日做出將「 .amazon」網域使用權給予電子商務巨擘亞馬遜的決定，引起南美洲四國的不滿，抗議該決定是「將私人商業利益優先於國家公共政策考量。」

《路透社》報導，亞馬遜（Amazon）自2012年便開始申請「 .amazon」網域的獨家使用權。ICANN在上週宣布，將繼續處理亞馬遜對於「 .amazon」網域使用權的申請要求，並公布了30天的公眾諮詢期。

這項決定引起秘魯、哥倫比亞、厄瓜多及玻利維亞四南美洲國家的不滿，認為該網域名稱涉及亞馬遜森林地區的地理名稱，不應該遭到一家私人企業壟斷。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）、哥倫比亞總統馬爾克斯（Ivan Duque）、厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno），以及玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）在上週日（26）在秘魯利馬開完一場會議後發表聯合聲明，稱此次事件是網路治理不善的結果，他們將捍衛國家的權益。

聲明指出，這項決定「開了一項嚴重的先例，將私人商業利益優先於國家公共政策、原住民族權利，以及亞馬遜保育等考量上。」

聲明提及，拉丁美洲及加勒比海國家早在2013年便同意，未經該地區國家同意，絕不試圖取得使用亞馬遜名稱或其他任何涉該地區地理、歷史、文化或自然名稱的權利。

而領土擁有亞馬遜森林最大面積的巴西，也表示對ICANN的決定感到遺憾。目前亞馬遜則尚未對此事做出回應。