8家台灣企業列美商務部制裁黑名單？！ 國貿局澄清僅「訊崴」一家

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 針對媒體報導美國商務部制裁名單，「8間台灣公司上榜」一事，經濟部國際貿易局今(28)日提出說明。

國貿局表示，本次華為公司及其分佈20餘國的68家相關企業，遭美國商務部列入出口管制名單，我國僅1家企業也就是「訊崴技術有限公司」列名其中，該公司是華為在台灣總代理商。

《台灣英文新聞》記者搜尋該公司相關網站簡介發現，訊崴技術有限公司(Xunwei Technologies)成立於2006年，網站稱該公司是華為技術有限公司產品和解決方案的「台灣獨家代理」。

國貿局強調，媒體報導的另外7家台灣公司或個人，均是自2012年起，陸續違反美國對伊朗禁運令而被列入管制清單，與華為案無關，也不會對我國產業造成影響。這7家公司或個人包括：

1）聲威網絡科公司

2）英銳科技有限公司

3）Kuang-Su有限公司

4）Infinity Wise科技公司

5）Hosoda Taiwan有限公司的台灣主管Arthur Shyu

6）陸星科技公司及

7）陸星科技的負責人陳宜蘭。

國貿局表示，美國的出口管制規定具有域外管轄權，因此美國商務部會依據所蒐集情資，主動進行調查，過程中並未尋求我經濟部提供協助。

自從2012年美政府對伊朗實施制裁以來，經濟部為避免我國企業因違反美方相關禁令而遭制裁，曾多次在研討會中加強宣導，並在經濟部及貿易局網頁中公布提醒訊息，促請業者保持警覺，切勿因為觸犯美國禁令而影響權益。