歐洲議會綠黨崛起 人民對氣候行動之吶喊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歐洲綠黨在本次歐洲議會選舉表現亮眼，讓心心念念於環境議題的年輕選民大為振奮，盼歐洲大陸能正視全球暖化等迫切危機。

美聯社報導，議會結果顯示，偏左綠黨取得69席，較上回大選增加17席。有選民稱，這此選舉堪稱是一場「氣候選舉」。歐洲綠黨素來支持科學家之倡議，要求歐盟28國在本世紀中前停止一切碳排放。此一目標有賴大刀闊斧的改革，歐洲將須戒除對化石燃料之仰賴。

數月以來，德國學生多次走上街頭，要求政府遏止全球暖化腳步。在這環保意識高漲的國家，綠黨尤為受到歡迎，尤其是各大城市的年輕族群。綠色勢力也席捲法國、奧地利、比利時、愛爾蘭、丹麥以及荷蘭，甚至連在英國無甚影響力的綠黨，都在歐洲議會取得了7席。

不過，綠黨訴求與國家經濟發展有所衝突，也勢將面臨反彈。德國極右派「另類選擇黨」（Alternative）領導人Alexander Gauland就向綠黨宣戰，矢言保衛國家與就業機會。

如今綠色政團將對決定歐盟執委會（European Commission）主席人選一事上，扮演舉足輕重的地位。德國綠黨已表明，並不排除支持歐洲主流政黨候選人領導歐盟執委會，但前提是，必須以環境倡議作為優先要務，例如將高額農業補貼轉為支持生態農業發展，並抑制歐盟法律對氣候之衝擊。