混農林業經營　用在地天然優勢提高林農收入

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為增加林農的經濟收入，行政院農委會為確保並分享森林生態系的服務價值，積極推動林下經濟政策，香菇、金線連、蜂蜜都是不錯的林下作物。

林業試驗所所長張彬表示，由於森林經營是長期的投資事業，林農無法靠單獨造林的收入維持生計，而林下經濟就是在不砍伐樹木情況下，利用林地內的生態與環境特性，在林下栽植合適的耐陰性森林副產物，如藥材、食用菇類等，並以「混農林業」的概念經營，以期在不影響國土保安、林木生長及不誘發災害等前提下，增加林農的經濟收入。

林試所研究員許原瑞說明，歷經和農委會多次討論後，終於在維持森林植被、不施用除草(蟲)藥劑及不使用化學肥料等原則下，盤點出段木香菇與木耳、台灣金線連、森林蜂產品等林下經濟技術規範，成為開放申請的作業品項，亦同時開啟了台灣林業經營的新時代。

蓮華池中心許原瑞主任表示， 菇蕈類產業在台灣的年產值將近百億元，並以生產香菇為主，約佔6 成，但目前市面上買到的香菇大多是在菇寮中以太空包栽培生產， 僅有少數香味濃郁的段木香菇來自山區栽培。

台灣金線蓮號稱藥王是衛福部食藥署公告的可食用原料，然而由於濫採，野生金線連已不容易發現。林試所研究人員在瞭解金線連的生長特性後，利用簡單的保護措施，將金線連置於濕度高的林下栽培歷時一年，即可獲得接近野生狀態的金線連，值得向林農推薦。

金線蓮。(照片來源：農委會林試所)