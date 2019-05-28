國軍三型主力戰機成功起降戰備道 蔡總統校閱

國軍漢光35號彰化戰備道操演今天清晨登場，國軍三型主力戰機（F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機）及E-2K預警機成功降落與起飛，總統蔡英文也出席校閱。

「彰化戰備道戰機起降訓練」清晨6時在國道中山高速公路204至207公里進行，國軍三型主力戰機（F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機）及E-2K預警機降落戰備道，最大亮點，則是經由「鳳展專案」改良的F-16V首度對外亮相。不少軍事迷齊聚現場，甚至有民眾持國旗大力揮舞，替國軍加油。

軍方統計，共有1636名相關人員、215部車輛、13架飛機參訓。上一次戰備道操演是民國103年在民雄戰備道。

蔡總統事後致詞表示，戰備跑道起降是一個複雜、極具挑戰性的任務，但大家卻齊心協力成功達成預期的目標，這就是國軍可恃戰力，更是可以信賴的國防。

蔡總統也說，她身為三軍統帥，無論前方有什麼困難與挑戰都會帶領大家克服，蔡總統最後強調：「國軍加油、中華民國加油、台灣加油。」

由於氣象預報彰化上午可能下雨，空軍原本已準備3方案並視情況增減演練課目，包括「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，採不降落但低空掠過」及「雷雨發生，不符安全戰機不會進場」，但天公作美未下雨，一早就吸引大批民眾、軍事迷在一旁農地、民宅屋頂等制高點卡位，就為了拍攝戰機起降的英姿。

根據高速公路局服務網站刊載，目前戰備跑道共有4段，分別是「國1彰化花壇（彰化-員林）」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」；另外，「國1桃園-中壢」已在西元2006年3月解除使用。而戰備跑道均為4線車道，區隔北上及南下的分隔島可移除。